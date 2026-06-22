Trump amenaza con demandar a 'The New York Times' por su cobertura de Irán, que considera "traicionera"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (C), el vicepresidente de EE UU, J.D. Vance (i), y el primer ministro de Catar, en Bürgenstock.

Irán y EE UU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Washington/El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con demandar al diario The New York Times, al que tildó de "corrupto", por las noticias publicadas sobre Irán que calificó de "hechos falsos e inventados" y una cobertura "traicionera".

"La forma en que el corrupto y fracasado *New York Times* cubre las noticias sobre un Irán muy golpeado y maltrecho, mediante 'HECHOS' FALSOS e INVENTADOS, es, en mi opinión, 'TRAICIONERA'. Incluiré todos sus reportajes falsos y ridículos en la demanda multimillonaria contra ellos. ¡Son unos criminales! Presidente DJT", publicó el mandatario en la red Truht Social.

En otra publicación previa, Trump cargó contra un artículo del rotativo titulado ¿Qué ha cambiado tras casi cuatro meses de guerra? Los analistas dicen que no mucho, y llamó a The New York Times "corrupto y cobarde sin ética".

En otra publicación previa, Trump cargó contra un artículo del rotativo titulado '¿Qué ha cambiado tras casi cuatro meses de guerra? Los analistas dicen que no mucho'

"¿En serio? Su ejército ESTÁ ACABADO, su armada HA DESAPARECIDO, su fuerza aérea HA DESAPARECIDO; sus plataformas de lanzamiento, misiles, drones y la fabricación de los mismos prácticamente HAN DESAPARECIDO", argumentó el presidente para cuestionar el contenido del artículo.

Trump listó los logros que considera ha alcanzado tras más de 100 días de guerra: "sus dos principales niveles de liderazgo ESTÁN FUERA, su inflación está en el 250%, su economía ESTÁ DESTROZADA, a sus soldados no se les paga, el estrecho de Ormuz ESTÁ ABIERTO, el petróleo SALE A BORBOTONES y la bolsa y el empleo en EE UU ESTÁN EN MÁXIMOS". Sin embargo, la situación está muy lejos de ser la que EE UU buscaba.

Las delegaciones de EE UU e Irán apenas acordaron, este domingo, crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

Las partes continuaran trabajando en Suiza para aclarar la apertura del estrecho y el alto el fuego en Líbano, pese a la interrupción por parte de Teherán de esta primera jornada de conversaciones en rechazo a las amenazas a Teherán del presidente estadounidense, Donald Trump, si no impedía que sus aliados de Hizbulá "causaran problemas" en Líbano.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza.

Según el comunicado, las conversaciones técnicas continuarán "durante el resto de la semana" en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, que acogió este domingo las negociaciones. El comunicado no especifica quién participará en las mismas.

"Los negociadores principales informarán periódicamente al Comité de Alto Nivel y dirigirán grupos de trabajo centrados en temas nucleares, sanciones y un grupo de seguimiento y resolución de conflictos para garantizar la implementación efectiva del memorando de entendimiento, así como otros asuntos", subrayó.

Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo" y se lograron "avances alentadores".

También, añadieron, que se estableció una línea de comunicación entre Teherán y Washington que permite evitar "incidentes y malentendidos", con el objetivo de "garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz".

Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano"

Asimismo, las delegaciones estadounidense e iraní pactaron la creación de un grupo de resolución de conflictos "para asegurar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano", remarcó el comunicado.

El complejo turístico de Bürgenstock acogió las negociaciones para alcanzar una paz duradera tras la adopción de un acuerdo de entendimiento por parte de Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

"Contrariamente a las informaciones falsas que circulan intensamente, los iraníes siguen aquí y las conversaciones continúan. Prevemos seguir trabajando durante toda la noche", dijo una fuente de la parte estadounidense.

La delegación iraní está encabezada por el jefe negociador Mohamad Baqer Qalibaf. El ministro de Asuntos Exteriores Abás Araqchí, también está presente en Suiza. Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabeza la delegación estadounidense.