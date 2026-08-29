Trump se asegura el control de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano

Rodríguez considera que el nuevo acuerdo abre una etapa de “recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad” para Venezuela.

Delcy Rodríguez celebra como un “hito histórico” un pacto que prevé más de 100.000 millones de dólares de inversión privada

Caracas/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez que otorgará a su país el “control mayoritario” sobre 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela, alrededor de una quinta parte de las que posee la nación suramericana.

“Estados Unidos acaba de firmar con Venezuela el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”, proclamó Trump en su red Truth Social. Según el mandatario, el pacto fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración” con Rodríguez y con participación del sector privado.

Trump aseguró que el acceso a esos 65.000 millones de barriles no tendrá “coste alguno para el contribuyente estadounidense” y permitirá prácticamente duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos, que rondan actualmente los 38.000 millones de barriles.

Delcy Rodríguez agradeció a Trump y Rubio su disposición para desarrollar una alianza que calificó de “hito histórico en las relaciones bilaterales”

El presidente presentó además el acuerdo como una vía para reducir a largo plazo el precio de los combustibles en Estados Unidos, en un momento de fuerte encarecimiento de la gasolina. El precio medio del galón de regular alcanzó esta semana los 4,09 dólares, más de un tercio por encima del registrado al inicio de la guerra en Irán.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó por su parte este viernes el “histórico acuerdo” y agradeció a Trump y Rubio su disposición para desarrollar una alianza que calificó de “hito histórico en las relaciones bilaterales”.

El pacto contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, inversiones privadas superiores a 100.000 millones de dólares y, según los cálculos difundidos por Caracas, más de 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios para el Estado venezolano.

Rodríguez afirmó que el convenio permitirá incrementar considerablemente la producción mediante operadores privados y facilitará la reconstrucción de una infraestructura petrolera severamente deteriorada.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país”, sostuvo la dirigente chavista, que asumió el Gobierno después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado enero.

Caracas y Washington restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas en marzo, después de siete años de ruptura. Rodríguez considera que el nuevo acuerdo consolida esa aproximación y abre una etapa de “recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad” para Venezuela.

“Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país”

El país suramericano posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, alrededor del 17% del total mundial. Sin embargo, su capacidad productiva se encuentra muy por debajo de ese potencial debido al deterioro acumulado de las instalaciones.

Rodríguez aseguró esta semana que Venezuela produce actualmente 1,23 millones de barriles diarios, su mayor nivel desde febrero de 2019. Antes del colapso de su industria petrolera, el país llegó a extraer alrededor de tres millones de barriles diarios.

Recuperar aquellos niveles no será una tarea inmediata. Analistas de la industria estiman que podrían hacer falta más de diez años para reconstruir completamente el sector, cuyos operadores deberán enfrentarse a instalaciones deterioradas, un suministro eléctrico inestable y cuantiosas responsabilidades medioambientales acumuladas.

Las petroleras estadounidenses ya comienzan a moverse ante el nuevo escenario. Chevron mantiene conversaciones para ampliar sus operaciones en Venezuela mediante la incorporación de dos nuevos yacimientos, mientras se estudian contratos de arrendamiento de hasta un siglo para otros campos. SLB y la compañía independiente Hunt Oil también firmaron contratos con el Gobierno venezolano este mes.

Rodríguez empleó un lenguaje igualmente entusiasta: su objetivo, dijo, es convertir nuevamente a Venezuela en una “potencia energética productora”

Rubio calificó el pacto de “gran victoria” para ambos países y aseguró que permitirá garantizar a Estados Unidos reservas estables y petróleo de bajo costo, al tiempo que generará miles de empleos e inversiones para reconstruir la economía venezolana.

Trump tiene previsto reunirse el próximo martes con directivos de las principales petroleras de Estados Unidos, mientras su Gobierno busca contener el encarecimiento energético provocado por la guerra de Irán.

El conflicto ha reducido además la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense hasta aproximadamente el 41% de su capacidad, su nivel más bajo en más de cuatro décadas.

El presidente estadounidense sostiene que el pacto con Caracas permitirá fortalecer el suministro de su país y, simultáneamente, contribuir a que Venezuela avance hacia “un éxito tremendo y una gran prosperidad”. Rodríguez empleó un lenguaje igualmente entusiasta: su objetivo, dijo, es convertir nuevamente a Venezuela en una “potencia energética productora” y colocar sus inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional.