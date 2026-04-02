Trump asegura que la guerra acabará en tres semanas y que está "cerca de completarla"

Washington/Teherán/Tel Aviv/El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que EE UU completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas" y amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza" y "devolverlos a la Edad de Piedra", en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.

"Esta noche, es un placer anunciar que los objetivos estratégicos centrales están cerca de ser completados", indicó Trump, que tampoco hizo mención en su discurso, emitido en horario de máxima audiencia en todas las televisiones del país, a sus desavenencias con la OTAN por no apoyarlo en su ofensiva conjunta con Israel.

Pese a la expectación sobre las palabras del republicano este miércoles, que había anunciado un gran discurso para actualizar sobre la operación Furia Épica iniciada el pasado 28 de febrero, Trump, en una alocución televisada de menos de 20 minutos, no ofreció detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra, si se plantea el despliegue de tropas en suelo iraní ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Mientras tanto, las conversaciones continúan", aseguró Trump

Por el contrario, Trump reiteró su mensaje de que la República Islámica estaba siendo "diezmada" en ese preciso instante y previó que el estrecho de Ormuz, vía estratégica de un quinto del petróleo mundial y un tercio del gas licuado, "se abrirá solo" y de "manera natural" cuando se replieguen.

"Puedo afirmar esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve; muy pronto vamos a golpearlos con extrema dureza. En el transcurso de las próximas dos o tres semanas vamos a devolverlos a la Edad de Piedra", declaró el presidente, que amenazó de nuevo con atacar sus plantas eléctricas.

El mandatario insistió en los mismos mensajes que ha estado enviando a través de redes sociales, intervenciones públicas o entrevistas en los últimos días y que no dejan claro cuándo Washington quiere poner fin a la operación. "Mientras tanto, las conversaciones continúan", aseguró Trump tras incidir en que el cambio de régimen en Irán no era el objetivo de EE UU en la ofensiva conjunta con Israel.

"Sin embargo, se ha producido un cambio de régimen, dado que todos sus líderes originales han muerto", afirmó con respecto a la muerte de importantes figuras del Gobierno iraní (entre ellos el líder supremo Alí Jameneí) y los interlocutores con los que está tratando ahora Washington, aparentemente el presidente del parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Sobre el estrecho de Ormuz, el principal talón de Aquiles de la operación, Trump consideró que se abrirá de manera natural porque, aseguró, la parte complicada "ya ha terminado". "Una vez que este conflicto haya terminado, el flujo se restablecerá de manera natural. Simplemente se abrirá por sí solo. Ellos querrán tener la posibilidad de vender petróleo, pues es lo único que poseen para intentar reconstruir su país. Se reanudará el flujo, así como el suministro de gas", aseguró.

Trump tuvo palabras de agradecimiento para Israel y sus aliados del Golfo, pero cargó contra aquellos países que no han querido apoyar la guerra ni enviar activos militares

Trump, que sabe del impacto de los precios de combustible en año electoral, reconoció que "muchos estadounidenses están preocupados al ver el aumento reciente de los precios de la gasolina" y aseguró: "este aumento de corto plazo ha sido enteramente resultado del lanzamiento de ataques terroristas" por parte del régimen iraní contra petroleros, algo que demuestra que Irán no deberá tener nunca armas nucleares, en su opinión.

Las palabras llegan después de que el mandatario amenazara este miércoles en dos entrevistas diferentes con abandonar la OTAN después de la negativa de sus aliados a colaborar en la guerra, algo a lo que tampoco ha hecho referencia directa.

Trump tuvo palabras de agradecimiento para Israel y sus aliados del Golfo, pero cargó contra aquellos países que no han querido apoyar la guerra ni enviar activos militares para proteger el tráfico marítimo en Ormuz, aunque fue algo menos cruento que en días anteriores y evitó mencionar la Alianza Atlántica en su discurso. "A aquellos países que no logran conseguir combustible –muchos de los cuales se niegan a involucrarse en la decapitación de Irán–; hemos tenido que hacerlo nosotros mismos", aseveró el mandatario.

"Tengo una sugerencia. Número uno: compren petróleo a EE UU. Tenemos en abundancia. Tenemos muchísimo. Y número dos: reúnan ese valor que han postergado. Deberían haberlo hecho antes. Deberían haberlo hecho junto a nosotros, tal como les pedimos: vayan al estrecho, simplemente tómenlo, protéjanlo y utilícenlo para ustedes mismos. Irán ha quedado, en esencia, diezmado", añadió.

Estos ataques del grupo libanés se producen en medio de las celebraciones del primer día de la Pascua judía

Tras la comparecencia de Trump, el Ejército iraní prometió “acciones más contundentes, amplias y destructivas”. “Con la ayuda de Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en un vídeo recogido por medios iraníes.

“Esperad acciones acciones más contundentes, amplias y destructivas”, añadió el militar. Zolfaqari aseguró que el conocimiento de Estados Unidos e Israel sobre el “poderío militar y nuestro equipamiento es incompleto”. “No esperéis haber destruido nuestros centros de producción de misiles estratégicos, nuestros drones ofensivos de largo alcance y de precisión, nuestros modernos sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, ni nuestro equipamiento especial”, dijo.

La mañana de este jueves, la milicia libanesa Hezbolá, apoyada y financiada por Irán, lanzó durante la mañana de este viernes contra el norte de Israel más de 50 proyectiles, indicó a EFE el Ejército de Israel.

Uno de esos cohetes impactó en la ciudad fronteriza de Kiryat Shmona, hiriendo levemente a dos personas además de que seis casas sufrieron daños, informaron los Servicios de Emergencia de Israel.

Estos ataques del grupo libanés se producen en medio de las celebraciones del primer día de la Pascua judía (Pésaj), lo que ha obligado a cientos de misiles de personas a acudir a los refugios cuando han saltado las alarmas.

El Ejército israelí ya había advertido ayer que durante estas celebraciones esperaban más ataques por parte de Hezbolá, pero también del régimen iraní, que en las últimas horas lanzó el mayor número de oleadas de misiles contra Israel desde el inicio de la guerra.

El grupo libanés, uno de los principales aliados regionales de Irán, se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo en apoyo a Teherán, en su segunda guerra en apenas año y medio. Israel, por su parte, mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este de Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó esta semana que Israel mantendrá el control del sur del Líbano "hasta el río Litani", aproximadamente un 8% del territorio del país, una vez que concluya la operación militar.

Jatamí fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes, una sentencia que mantuvo el Tribunal Supremo, según Mizan

Por su parte, el Ejército de Israel informó de que durante la pasada noche atacaron una base de las fuerzas terrestres de la Guardia Revolucionaria iraní y un depósito de misiles balísticos en la zona de Tabriz, "como parte del esfuerzo continuo por debilitar el arsenal de misiles del régimen".

"Como parte de los ataques, la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó una base de las Fuerzas Terrestres de la CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) una unidad central dentro de las fuerzas militares del régimen", recoge el comunicado.

Israel asegura que desde el inicio de esta guerra, que lleva ya más de un mes activa, sus fuerzas "han atacado sistemáticamente ciento de centros de mando y cuartes generales pertenecientes al régimen iraní en todo Irán, dejándolos inoperativos". Y, agregó, que como consecuencia de ello, en los últimos días identificaron que el régimen había comenzado a reubicar sus centros de mando en unidades móviles "desde donde operaban comandantes del régimen".

"Como parte de la oleada de ataques, las FDI atacaron un puesto de mando móvil mientras comandantes del régimen se encontraban en su interior", prosigue la nota. Pese a estos ataques, durante la jornada de ayer Irán lanzó contra Israel el mayor número de oleadas de misiles que provocaron algunos daños y dejaron a heridos en algunos puntos de la zona metropolitana de Tel Aviv. Además, durante esta madrugada las alarmas han saltado hasta en tres ocasiones más en el centro del país por la llegada de más misiles iraníes.

En total, estos ataques iraníes han causado la muerte de 19 personas en Israel, además de otras cuatro mujeres palestinas que fallecieron por la caída de un fragmento de misil interceptado en Cisjordania.

Las autoridades iraníes anunciaron, también hoy, la ejecución de un cuarto preso condenado por su participación en las protestas de enero

Mientras tanto, las autoridades iraníes anunciaron, también hoy, la ejecución de un cuarto preso condenado por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente prendió fuego a una instalación militar.

“Amir Hossein Jatamí, uno de los elementos terroristas del enemigo en los disturbios de enero, que junto con algunos otros manifestantes trató de tomar posesión de las armas en el centro al entrar en un centro militar y destruirlo, fue ahorcado esta mañana”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

El medio indicó que el ejecutado tomó parte en un ataque contra la base de la milicia basiji Kaveh en la calle Damavand de Teherán, que resultó destruida. En el juicio, Jatamí fue condenado a muerte y a la confiscación de sus bienes, una sentencia que mantuvo el Tribunal Supremo, según Mizan.

Se trata de la cuarta ejecución de personas condenadas por su participación en las protestas de enero, después de que el 19 de marzo fueran horcados otros tres presos.

Las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica, fueron apagadas tras una brutal represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora Hrana, con sede en EE UU, elevan esa cifra a más de 7.000, y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones y en 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50% de ahorcados respecto al año anterior.