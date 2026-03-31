Trump prevé dejar el desbloqueo del estrecho de Ormuz de lado para centrarse en la ofensiva contra Irán

Un buque de la Armada de Irán en el estrecho de Ormuz.

El presidente de EE UU insta a otros países a asumir la tarea: "Encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO"

Madrid/El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría dispuesto a dejar el desbloqueo del estrecho de Ormuz de lado para centrarse en la ofensiva contra los objetivos militar y el arsenal iraní, según publicó este martes el periódico neoyorquino The Wall Street Journal.

El presidente y sus asesores evaluaron que una misión para abrir a la fuerza este estratégico paso por el que Teherán solo permite circular a buques -cargueros y petroleros- aliados extendería la guerra de cuatro a seis semanas.

Por ello, según el artículo que cita a funcionarios de la administración estadounidenses, Trump decidió que EE UU debe centrarse en seguir con la ofensiva militar sobre la armada y los arsenales iraníes mientras presiona diplomáticamente a Teherán para que abra el estrecho y, si eso no funciona, Washington presionaría a sus aliados europeos y del golfo para que "asuman el liderazgo en la reapertura".

Pero las opciones militares para intervenir en el estrecho no son una "prioridad inmediata" actual de Trump, según The Wall Street Journal.

Pero las opciones militares para intervenir en el estrecho no son una "prioridad inmediata" actual de Trump, según 'The Wall Street Journal'

Así, este martes Trump pidió en un post en Truth Social a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo".

"A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO", espetó.

Trump sugirió que, tras iniciar el pasado 28 de febrero la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

"Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", recomendó Trump, en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la Otan o en Asia, cada vez más afectado por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

"Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.

La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, aseguró ayer que Trump mantiene el "plazo estimado de entre cuatro y seis semanas para la Operación Furia Épica", asegurando que "la misión continuará hasta que se alcancen los objetivos", que no detalló.

Por su parte, el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, también afirmó que la ofensiva actual para completar los objetivos militares de EE UU terminará en unas semanas.

Pero añadió: "Luego nos enfrentaremos a este problema del estrecho de Ormuz, y corresponderá a Irán decidir (…) o una coalición de naciones de todo el mundo y la región, con la participación de Estados Unidos, se asegurará de que esté abierto, de una forma u otra", dijo Rubio.

Trump ha pospuesto hasta el 6 de abril su ultimátum a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, vía estratégica de crudo y mercancías, para dar espacio a unas negociaciones que Teherán niega que existan.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto, lo que ha llevado al barril de petróleo a superar los 100 dólares y poner al mundo al borde de una crisis económica y energética sin precedentes.

Este lunes Indonesia confirmó la muerte de tres de sus cascos azules en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de Naciones Unidas (Finul). Un soldado murió el 29 de marzo y otros dos el día 30 en otro incidente. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, había adelantado la víspera que un convoy de la Finul había sido atacado en Bani Hayyan y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, una cifra que la misión elevaba después a dos fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que investigan las circunstancias para "determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hezbolá o de la de las FDI", mientras informaron de la muerte de cuatro de sus soldados en Líbano.

Además petrolero kuwaití fue atacado mientras estaba en el puerto de Dubái, según la Corporación Petrolera del país. El impacto, que no dejó heridos ni víctimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico.

Irán reportó explosiones en el este y el oeste de Teherán que han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas, y acusó a EE UU e Israel del ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que investigan las circunstancias para "determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hezbolá o de la de las FDI", mientras informaron de la muerte de cuatro de sus soldados en Líbano

Asimismo, Trump difundió un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, que también fue difundido por medios de la región que informan de explosiones en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.

Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping y otro buque que se declaró de propiedad y tripulación del país asiático pero con bandera de Panamá lograron cruzar el estrecho de Ormuz, según datos del portal de seguimiento de rutas marítimas MarineTraffic.

El embajador iraní en el Líbano, Mohamad Reza Shaibani, ha decidido hacer oídos sordos a su expulsión por parte del Ministerio de Exteriores libanés y sigue en el puesto un día después de la fecha límite para abandonar el país, mientras Israel denuncia que está faltando a la soberanía libanesa.

El Pentágono rechazó este lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya intentado invertir en empresas como había adelantado el diario británico Financial Times, que indicaba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo de armas, aviones y sistemas de defensa.