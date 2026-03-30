Trump se plantea una operación para extraer casi 500 kilos de uranio de Irán, según el Wall Street Journal

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirma "graves daños" en una planta de agua pesada en Irán tras ataque israelí

Madrid/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio de ese país, informa este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La operación, sobre la que Trump no ha tomado aún una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto por la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán, indica el diario, que cita a fuentes oficiales de EE UU.

"Nos van a entregar el polvo nuclear", dijo Trump en declaraciones a periodistas este domingo, sin mencionar la posible operación para hacerse con el uranio.

El Gobierno iraní ha confirmado que cuenta con unos 440 kilos de material nuclear enriquecido al 60%, un nivel de pureza que se considera cercano al 90% necesario para la fabricación de armas nucleares, un objetivo que Irán asegura no perseguir pero que temen tanto Estados Unidos como Israel.

El Gobierno iraní ha confirmado que cuenta con unos 440 kilos de material nuclear enriquecido al 60%, un nivel de pureza que se considera cercano al 90% necesario para la fabricación de armas nucleares, un objetivo que Irán asegura no perseguir

El Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) denuncia que desde 2019 se le ha denegado el acceso a las instalaciones de Irán, aunque cree que las reservas de uranio pueden seguir estando en dos de los tres sitios que Estados Unidos e Israel atacaron en junio pasado: un complejo de túneles en Isfahán y un depósito en Natanz.

Para acceder a esos lugares y extraer el uranio, las fuerzas especiales estadounidenses tendrían, primero, que volar hasta esos puntos, probablemente bajo el fuego de misiles tierra-aire y drones iraníes, indica el diario neoyorquino.

Una vez allí, "las tropas de combate tendrían que asegurar el perímetro para que los ingenieros, provistos de maquinaria de excavación, pudieran rastrear los escombros y comprobar si hay minas o trampas explosivas", añade el periódico.

Los expertos consultados por el WSJ creen que el uranio enriquecido estará probablemente almacenado en unos 40 a 50 cilindros parecidos a botellas de buceo, por lo que se necesitaría colocarlos en contenedores de transporte y llenar con ellos varios camiones.

La operación podría tardar una semana en completarse, y requeriría posiblemente la habilitación de un aeródromo improvisado para sacar del país el material nuclear, un proceso extremadamente arriesgado.

"No se trata de una operación rápida, de entrar y salir", afirmó al periódico el general retirado Joseph Votel, antiguo comandante del Mando Central de EE UU y del Mando de Operaciones Especiales de EE UU.

Como alternativa, Estados Unidos podría intentar conseguir el uranio enriquecido de Irán en el marco de unas negociaciones de paz, una posibilidad sobre la que hay precedentes históricos: en 1994, extrajeron ese material de Kazajistán y en 1998 lo hicieron de Georgia, recuerda el periódico.

Mientras, Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la "humillante captura" de sus tropas, que serán "alimento para los tiburones del golfo Pérsico".

Por otra parte, en una entrevista con el diario Financial Times, Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, aunque también reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.

Trump afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería "tomar el control del petróleo" del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg

Según The New York Times, el Gobierno de Estados Unidos tiene ya más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual.

En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial, Trump aseguró que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz que, según el presidente, Irán aceptó como un "regalo" y "señal de respeto" a EE UU. Irán no se ha pronunciado sobre esto por ahora.

Mientras, el petróleo de brent para entrega en mayo se situaba este lunes alrededor de los 115 dólares por barril a las 5:15 GMT, en horas de negociación de Asia, después de que el viernes cerrara la semana a 112,57 dólares, reflejando que el mercado no ve señales de distensión en el golfo Pérsico y lo que supone el precio más alto desde julio de 2022.

Un casco azul de la fuerza de paz de Naciones Unidas en el Líbano de origen indonesio murió el domingo en un ataque "de origen desconocido" que también causó heridos.

Las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) aseguraron haber interceptado dos drones lanzados desde Yemen, aunque los rebeldes hutíes no han reivindicado este ataque como sí hicieron en las ofensivas lanzadas durante el fin de semana.

Pakistán anunció que acogerá en los "próximos días" conversaciones entre Estados Unidos e Irán para buscar un fin a la guerra, una iniciativa que ha recibido el respaldo unánime de Arabia Saudí, Turquía y Egipto durante una cumbre a cuatro bandas celebrada en Islamabad este fin de semana y que cuenta con la "confianza" de Washington y Teherán.

La Oiea confirmó que la planta de producción de agua pesada de Jonbad, en el noreste de Irán, ha sufrido "graves daños y ya no está operativa" tras haber sido bombardeada el pasado viernes por Israel.

Una petroquímica ubicada en el noroeste de Irán fue blanco de un ataque la madrugada de este lunes, aunque las primeras informaciones indican que no se presentó una liberación de sustancias peligrosas.

Algunas zonas de Teherán se quedaron sin energía eléctrica por los daños causados por un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital iraní.

El Ministerio de Electricidad de Kuwait también informó sobre un ataque iraní contra una planta de destilación de agua y energía, que provocó daños en las instalaciones y la muerte de un trabajador de nacionalidad india.

El Ministerio de Electricidad de Kuwait también informó sobre un ataque iraní contra una planta de destilación de agua y energía, que provocó daños en las instalaciones y la muerte de un trabajador de nacionalidad india

Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la madrugada de este lunes la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede “celebrar servicios religiosos según desee”.

“He dado instrucciones a las autoridades competentes para que se le conceda al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén”, dijo Netanyahu en X en un nuevo comunicado anoche, tras haber justificado su veto a la basílica por motivos de “seguridad”.

Pizzaballa quiso oficiar ayer durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro. La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán.

El veto de Israel desató una fuerte controversia internacional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el "ataque injustificado a la libertad religiosa" que, a su juicio, supone el que la Policía de Israel haya impedido al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró que Sánchez "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel", pero las críticas habían llegado desde México, Portugal, Italia, Brasil y Francia, entre otros.