Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

El presidente de EE UU, Donald Trump, en una fotografía de este lunes 16 de marzo de 2026.

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la Isla.

"Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la Isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

"Fidel Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violentos. Así es como gobernaban. Gobernaban con violencia"

"[Fidel] Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violentos. Así es como gobernaban. Gobernaban con violencia", añadió en otro momento el mandatario.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

Trump, aseguró este domingo que "muy pronto" podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su Administración se centrará en la Isla una vez que termine el conflicto con Irán.

"Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella"

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", aseguró.

"Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba", matizó.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EE UU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la "sla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como aprde de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE UU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.