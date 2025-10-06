Trump confirma otro ataque a un barco con drogas en el Caribe y sugiere operativos en tierra

Venezuela alerta a EE UU de un supuesto plan para poner "explosivos letales" en su embajada en Caracas, como una operación de falsa bandera

Los Ángeles / Caracas/Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron otro ataque contra una embarcación que se desplazaba en el Caribe la noche del sábado, confirmó este domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, quien sugirió que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

En su discurso de celebración del 250º aniversario de la Armada de Estados Unidos, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, el mandatario dijo que los ataques a los botes que transportan droga han sido tan exitosos que ya "no quedan embarcaciones" en esa zona del Caribe.

“En las últimas semanas, la Armada ha apoyado nuestra misión de eliminar por completo a los terroristas de los carteles… Ya no encontramos ninguna. Ni siquiera botes de pesca, ya nadie quiere entrar al agua”, subrayó.

En su discurso, el mandatario se refirió al más reciente ataque que habría ocurrido el sábado en la noche, sin dar pormenores. Al ser preguntado por la prensa a su regreso a la Casa Blanca dijo: “Mi gente le dará esos detalles”.

Trump también advirtió que al no encontrar traficantes de droga en el mar “ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a hacerlo”, con lo que eleva la tensión desatada frente a las costas de Venezuela.

El viernes pasado, el Pentágono informó de otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga, lo que marcaba el cuarto operativo desde principios de septiembre.

“Cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”, remarcó el mandatario frente a las tropas. Al menos veintiún personas han muerto en los ataques hasta el momento, según funcionarios estadounidenses.

Por otra parte, el jefe negociador del Gobierno de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó este domingo que, por "tres vías distintas", advirtió a Estados Unidos de un supuesto plan de "sectores extremistas de la derecha local" para poner "explosivos letales" en la embajada del país norteamericano en Caracas, como parte, señaló, de una "operación de falsa bandera".

En un comunicado difundido en su canal de Telegram, el también presidente del Parlamento dijo que, además, se ha "advertido de estos hechos a una embajada europea", que no precisó, con el fin de que "se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático" de EE UU, país con el que Venezuela no tiene relaciones desde 2019.

"Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro Gobierno respeta y protege", afirmó Rodríguez, quien calificó el presunto plan como una "grave amenaza".

Recientemente, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, solicitó al papa León XIV, a través de una carta, su "apoyo especial" para "consolidar la paz" del país caribeño, según informó el canciller, Yván Gil.

El pasado sábado, se llevaron a cabo ejercicios de organización en Venezuela para, dijo Maduro, afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial".

EE UU mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.