Trump cree que Zelenski está dispuesto a ceder Crimea a Putin

Madrid/Donald Trump ha asegurado este domingo que cree que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, está dispuesto a ceder Crimea a Rusia, en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania, y también ha afirmado estar “muy decepcionado” con la postura del Kremlin en esas conversaciones.

A bordo del avión presidencial Air Force 1 que lo desplazó de su campo de golf en Nueva Jersey hasta Washington, Trump ha informado de que habló brevemente con el ucraniano sobre Crimea y que cree que Zelenski está listo para ceder la península invadida por Rusia en 2014 y anexada posteriormente, ya que es algo que “pasó hace 12 años”.

“Eso fue [culpa] del presidente Obama. La entregaron sin que hubiera que pegar un tiro. Así que no me hablen de Crimea. Que hablen de Crimena con [Barack] Obama y [Joe] Biden”, ha dicho Trump en referencia a sus dos antecesores en el cargo.

“Eso fue [culpa] del presidente Obama. La entregaron sin que hubiera que pegar un tiro. Así que no me hablen de Crimea"

El actual presidente de EE UU, mantuvo una reunión con su homólogo ucraniano el sábado en el Vaticano, donde ambos acudieron al funeral del papa Francisco. Según Trump, Zelenski le dijo que lleva tres años pidiendo más armamento para hacer frente a Rusia y consideró que el encuentro estuvo muy bien y que en los próximos días habrá progresos en las negociaciones a tres bandas para alcanzar un alto el fuego en Ucrania con Rusia.

“Creo que quiere que se llegue a un acuerdo”, ha dicho Trump, quien ha afirmado que ve a Zelenski “más calmado”, en un mensaje que contrasta con declaraciones pasadas en las que responsabilizó al mandatario ucraniano de querer seguir prolongando el conflicto y de no querer alcanzar la paz.

“Rusia me ha sorprendido y decepcionado, estoy muy decepcionado por los bombardeos de esos lugares (en Ucrania) después de las negociaciones”, ha sañalado Trump.

Este viernes, el enviado de Trump, Steve Witkoff, visitó Moscú para seguir negociando un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, mientras que Moscú bombardeó Ucrania y Trump urgió a Putin a detener los ataques de inmediato.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró en una entrevista en el programa Meet The Press que la Administración Trump podría abandonar su esfuerzos para mediar en un alto el fuego si Ucrania y Rusia no avanzan en consensos para la paz y añadió: “tiene que pasar pronto. No podemos continuar dedicando tiempo y recursos si no hay frutos”.

¿De quién es Crimea?

¿Qué sucedió en Crimea en 2014 para que hoy, once años después, se haya convertido en objeto de disputa entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski?

Donald Trump ha reprochado varias veces a Zelenski el seguir reivindicando Crimea como parte de Ucrania y este, hasta la fecha, siempre ha mantenido que nunca renunciará a lo que considera una parte del país, argumento respaldado por la UE y buena parte de la comunidad internacional.

Salida del presidente Yanukovich

A finales de febrero de 2014 Crimea cobró protagonismo tras el derrocamiento en Ucrania, el día 22, del presidente Viktor Yanukovich (refugiado en Rusia), a raíz de las protestas multitudinarias de Kiev contra la política y la gestión de su mandato.

Al día siguiente, 50.000 personas se manifestaron contra las nuevas autoridades ucranianas en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, enclave donde Rusia tiene su fuerza naval.

El 26 de febrero la capital crimea, Simferopol, vivió una jornada de disturbios tras los choques entre partidarios prorrusos y proucranianos registrados ante la Rada (Parlamento) cuando debatía el reconocimiento, o no, de las nuevas autoridades de Ucrania.

La tensión ruso-ucraniana fue en aumento con la proclamación oficial de la independencia de Crimea y su adhesión a Rusia tras el "sí" masivo del referéndum del 16 de marzo, no reconocido por Ucrania ni tampoco por ONU, Otan, UE y EE UU, que consideran "ilegal" la consulta.

El 18 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin protagonizó una histórica intervención ante la Duma para integrar Crimea en la Federación, dos días después la Duma rusa ratificó el acuerdo de adhesión de Crimea, y el 21 de marzo, Putin selló su incorporación a Rusia.

Presencia de paramilitares

Una misión de derechos humanos enviada por la ONU a Crimea consideró en el mes de abril que la presencia de grupos paramilitares, de autodefensa y de soldados no identificados, que se cree llegaron de Rusia, afectaron el desarrollo del referéndum en el que esta república autónoma ucraniana aceptó incorporarse a Rusia.

"La presencia paramilitar y de los llamados grupos de autodefensa, así como de soldados sin insignia que se considera venían de Rusia, no propició un ambiente para que la voluntad de los votantes pudiese ser manifestada libremente", señala el informe.

Revela que hubo casos de miembros de milicias que decomisaron documentos o pasaportes de algunos ciudadanos antes del referéndum, mientras que personas sin identificar realizaron controles de identidad en presencia de la policía.

Cierre de fronteras y nueva Constitución

Ucrania cerraría poco después sus fronteras con Crimea, así como la retirada de sus tropas.

El Parlamento crimeo, que decidió por unanimidad su incorporación a Rusia, aprobó también la nueva Constitución que estipula que Crimea es parte de Rusia.

En las elecciones del 14 septiembre de 2014, Rusia Unida, el partido de Putin, ganó con más de 70% de los votos las elecciones a las cámaras legislativas de las anexionadas Crimea y el puerto de Sebastopol.

En octubre, Serguéi Axiónov fue elegido como jefe de la república de Crimea.

En enero de 2017, Ucrania demandó a Rusia en La Haya por la anexión. Sin embargo, se mantiene el apoyo de la población a Rusia. En los comicios del 18 de marzo de 2018, Putin arrasó en Crimea, donde logró más del 90 % de los votos en las presidenciales rusas.