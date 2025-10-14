Trump defiende la reconstrucción de Gaza, pero elude el reconocimiento de un Estado palestino

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este lunes a abordar directamente si apoya el reconocimiento de un Estado palestino después de que él y varios líderes mundiales firmaran un acuerdo de alto el fuego en Gaza durante una cumbre en Egipto y acudieran a una reunión sobre el futuro y la reconstrucción de Gaza.

"No voy a hablar de un solo Estado ni a un doble Estado ni a dos Estados; nos referimos a la reconstrucción de Gaza", declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

En ese sentido, el mandatario reconoció que "mucha gente", como el caso de la mayoría de líderes, demanda una solución al conflicto palestino-israelí con dos Estados y qué él no tiene una posición. "Habrá que ver. No he comentado nada al respecto", añadió.

No obstante, el mes pasado, durante un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el líder estadounidense se refirió al impulso de la solución de dos Estados como una "recompensa" para Hamás.

La Casa Blanca publicó este lunes la declaración firmada por los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- sobre el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, donde las cuatro naciones se comprometen a implementar el pacto para asegurar la estabilidad en la región tanto para palestinos como para israelíes.

Del mismo modo, Trump reconoció que no puede garantizar que la paz en Gaza vaya a mantenerse después de su presidencia, pero saldrá "a luchar" para que se mantenga "con quien haga falta".

"Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluyendo tanto a palestinos como a israelíes", anota el documento firmado por Trump; el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi; el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

"Celebramos el compromiso verdaderamente histórico y la implementación por parte de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, que pone fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, abriendo un nuevo capítulo para la región, definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad", anota la declaración.

El texto indica, además, que la "paz duradera será una en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos". "Nos comprometemos a resolver las futuras disputas a través de la acción diplomática y la negociación en vez de a través de la fuerza o el conflicto prolongado", agrega.

La declaración también manifiesta que los países apoyan y respaldan "los sinceros esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz duradera en Oriente Medio".

Al cierre de la reunión, Egipto publicó un comunicado en el que afirmó que el papel de EE UU es una de las "garantías esenciales" para lograr la paz en la Franja de Gaza y, por extensión, en todo Oriente Medio.

La nota indicó que "el proceso de paz requiere figuras excepcionales capaces de emprender e implementar iniciativas valientes, como el presidente Trump".

Mientras que Al Sisi trasladó al republicano la importancia de su participación en la próxima Conferencia de Reconstrucción de Gaza prevista para noviembre en El Cairo.