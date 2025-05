Trump descarta avances en negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania sin una reunión directa con Putin

Abu Dabi/ Kiev/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este jueves que las conversaciones previstas entre Rusia y Ucrania en Turquía puedan arrojar resultados significativos sin su participación directa en una reunión con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

“Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo?”, sentenció Trump a bordo del Air Force One al ser consultado por periodistas sobre su percepción del bajo nivel de representación rusa en las negociaciones previstas en Estambul. “No estoy decepcionado de nada (…) ¿Por qué iba a estarlo?”, añadió, asegurando que ni siquiera se tomó la molestia de averiguar quién lidera la delegación del Kremlin.

Trump: “Él no iba a ir si yo no iba”

Según Trump, el presidente ruso "obviamente" solo acudiría personalmente a la mesa de diálogo si él hiciera lo mismo. “Él no iba a ir si yo no iba”, remarcó. En ese sentido, dejó entrever que no tiene intenciones de asistir a las conversaciones y volvió a insistir: “No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero tendremos que organizarlo porque está muriendo demasiada gente”.

Las declaraciones de Trump se producen en paralelo a la confirmación del Gobierno turco de que tanto Estados Unidos como Rusia han preparado delegaciones para participar en un nuevo intento de negociación entre Moscú y Kiev. El encuentro, previsto para iniciar esta tarde en Estambul, marcaría el primer contacto directo entre las partes desde 2022.

Sin embargo, el formato de la reunión aún no ha sido definido. El Kremlin ha descartado que Putin viaje a Turquía, aunque no cierra la puerta a una posible visita futura en función de cómo evolucionen los contactos. Por parte de Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ya se encuentra en Ankara, donde sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a la espera de definir su participación en el proceso.

La brecha entre las expectativas de las partes quedó aún más en evidencia con la reacción del Ministerio de Exteriores ucraniano. Su portavoz, Gueorgui Tiji, criticó duramente la ausencia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y la elección del Kremlin de enviar una delegación sin presencia de alto nivel.

Vale la pena señalar que la delegación rusa no está encabezada por su ministro. Su papel es ladrar desde Moscú”

“Vale la pena señalar que la delegación rusa no está encabezada por su ministro. Su papel es ladrar desde Moscú”, escribió Tiji en su cuenta de X, en respuesta a las recientes declaraciones de Lavrov, quien calificó de “patético” a Zelenski por haber retado públicamente a Putin a encontrarse cara a cara en Turquía.

La tensión verbal escaló aún más tras los comentarios de la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, quien llamó a Zelenski “payaso” y “desgraciado”. Tiji replicó con contundencia: “No es la primera vez que el Ministerio de Exteriores ruso se convierte en un hazmerreír. En lugar de enviar a Putin para reunirse con Zelenski y discutir seriamente el fin de la guerra, lo único que llega desde Moscú son insultos personales”.

El encuentro en Turquía, anunciado inicialmente como una oportunidad para reactivar los canales diplomáticos, parece así empantanarse antes de comenzar, atrapado entre reproches cruzados, ausencia de liderazgo político de alto nivel y el escepticismo generalizado de los actores involucrados.