Trump dice que al no lograr el Nobel "ya no se siente obligado a pensar solo en paz"

La UE debate su respuesta a la amenaza de EE UU sobre Groenlandia, que puede ir desde aranceles por valor de 93.000 millones o lanzar, por primera vez, el instrumento anticoerción

Washington / Londres/El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que después de que Noruega no le concediera el Nobel de la Paz "ya no siente la obligación de pensar únicamente en la paz".

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Estados Unidos sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añade.

"Ahora la Otan debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia"

En su opinión, él ha hecho "más por la Otan que cualquier otra persona desde su creación". "Ahora la Otan debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", concluye.

Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto telefónico de Trump la víspera y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la Otan", dijo a ese diario.

Støre resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a éste es "total".

"También apoyamos que la Otan, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio", afirmó.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela".

No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla como muestra de gratitud por el operativo estadounidense que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo ya se ha recordado que la distinción es intransferible.

Trump ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia. "Durante 20 años, la Otan le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", señaló en su red social, Truth Social.

La información surge después de que el diario ‘Financial Times’ (FT). pubicara este domingo que la Unión Europea (UE) estudia imponer aranceles a Estados Unidos de 93.000 millones de euros o restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario en respuesta a las amenazas arancelarias de Trump a los aliados.

Esta lista arancelaria, menciona el citado medio, se preparó el año pasado y se suspendió hasta el 6 de febrero para evitar una guerra comercial a gran escala, pero ha sido debatida en Bruselas por los 27 embajadores de la UE, junto con el llamado instrumento anticoerción (ICA) que puede limitar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado interno.

Trump amenazó con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la Otan que habían enviado tropas a Groenlandia, como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionarse la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó el sábado que planeaba aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Un diplomático informado sobre la reunión citado por el FT afirmó que Trump estaba utilizando métodos "puramente mafiosos" y advirtió de que en la UE existen "claros instrumentos de represalia" si la amenaza de Washington continúa.

"Al mismo tiempo queremos hacer un llamamiento público a la calma y darle (a Trump) la oportunidad de bajarse del burro", dijo esta fuente diplomática. "Es la táctica del palo y la zanahoria –un sistema que te recompensa por algunas acciones y te amenaza con castigos por otras–", continuó.

Francia ha pedido a la UE activar por primera vez el ICA, adoptado en 2023, y tanto París como Berlín estarían coordinando una respuesta conjunta, pues, sus ministros de Finanzas se reunirán en Berlín el lunes antes de viajar a Bruselas con sus homólogos europeos, de acuerdo con una fuente ministerial francesa citada por el FT.

La UE puede estar elaborando contrarreloj estas medidas de represalia para tener capacidad de influencia en "reuniones cruciales" con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), donde se espera que el presidente estadounidense acuda el miércoles y el jueves, y mantenga conversaciones privadas con líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

"Esta es la segunda vez durante el segundo mandato (de Trump) que hay motivos muy, muy sólidos para aplicar el instrumento (anticoerción). Es exactamente para lo que está hecho", dijo en declaraciones a EFE David Kleinmann, investigador del centro de estudios ODI Global.

Para Kleinmann, las tensiones arancelarias entre la UE y EE UU del año pasado no superaron "el umbral de dolor" de Bruselas, que tenía "muy poco interés en entrar en una guerra comercial". Sin embargo, en las últimas 48 horas ese umbral se ha superado "con creces", añadió.

Los grupos socialistas y liberales en el Parlamento Europeo pidieron durante el fin de semana el uso de este instrumento, mientras que el Partido Popular Europeo se limitó a pedir que se responda "con firmeza y decisión" a las amenazas de Trump, añadiendo que su vínculo transatlántico "se encuentra en su nivel más bajo de la historia".

El instrumento de anticoerción europeo, que nunca se ha llegado a poner en marcha, fue creado en 2023 para proteger a la UE y a sus Estados miembros contra la coerción económica por parte de terceros países. Para iniciar el procedimiento de activación, los Estados miembros podrían presentar una recomendación para que la Comisión Europea iniciase una investigación, algo que, según Kleinmann, no sería sorprendente después de las últimas amenazas del estadounidense.

"Incluso los últimos transatlánticos ingenuos e ilusionados probablemente deberíamos habernos dado cuenta ya de que la relación transatlántica tal y como la conocíamos ha terminado"

Este informe, que debe constatar la existencia de coacción, tendría que ser adoptado por el Consejo junto a una serie de medidas propuestas por parte del Ejecutivo Europeo. El investigador apuntó que todo el proceso puede llevar entre tres y seis meses, pero que sería "una señal muy fuerte" hacia Estados Unidos. Por otro lado, Kleinmann señaló que hay otras opciones sobre la mesa que podrían imponerse "en cualquier momento".

El último anuncio de Trump ha hecho mella en la relación entre los socios transatlánticos, incluso más que en anteriores ocasiones. Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) se mostraron este sábado a favor de congelar la aprobación del pacto comercial alcanzado este verano con Washington, mientras que los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que las amenazas arancelarias "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente".

"Estados Unidos es un sistema político extremadamente volátil", dijo Kleinmann, "y el daño, incluso después del primer mandato de Trump, fue muy fuerte". Y añadió: "Incluso los últimos transatlánticos ingenuos e ilusionados probablemente deberíamos habernos dado cuenta ya de que la relación transatlántica tal y como la conocíamos ha terminado".