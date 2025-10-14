Trump a Hamás: "Si no entregan las armas, nosotros se las quitaremos"

Si tienen que intervenir para que el grupo islamista deponga las armas, las acciones "ocurrirán rápido y quizás con violencia", dijo el presidente

Washington/El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes a Hamás de que si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza.

Trump también aseguró que Hamás "al más alto nivel, a través de mi gente", le ha asegurado que cumplirá con el compromiso de desarme.

"Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando", respondió a preguntas de la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo argentino, Javier Milei.

Trump insistió en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista palestino deponga las armas, estas acciones "ocurrirán rápido y quizás con violencia", aunque no especificó plazos.

"Hicimos algo monumental. Recuperamos a los rehenes. Eso era lo primero que teníamos que hacer, sobre todo, recuperar a los rehenes"

El mandatario, que regresó de Egipto esta madrugada después de participar en una cumbre con varios líderes mundiales para asegurar el respaldo a su plan de paz para la Franja, resaltó la entrega de rehenes israelíes en el cumplimiento de la primera fase de su propuesta.

El presidente estadounidense ya había celebrado el retorno de los cautivos israelíes con un mensaje esta mañana en su red Truth Social, aunque advirtió que los restos de los rehenes fallecidos no habían sido entregados todavía.

"Los veinte rehenes han regresado y se sienten tan bien como se puede esperar. Nos hemos quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no está terminado. ¡Los fallecidos no han sido entregados como se prometió! La fase dos empieza ahora mismo", insistió.

El alto el fuego en Gaza comenzó el viernes pasado, y con ello el comienzo de la primera fase del plan de Trump para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por Israel y Hamás, incluye también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes. Hasta el momento, el grupo islamista sólo ha devuelto 4 de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha añadido tensiones sobre el cumplimiento de lo pactado.

De proseguir, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.