Trump ha llegado a un acuerdo nuclear con Arabia Saudí, según diferentes medios

EE UU eleva a 18 sus bajas en la guerra en Irán, que ha costado hasta la fecha 37.500 millones de dólares

Washington/El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un acuerdo con Arabia Saudí que permitiría a este país árabe tener un programa nuclear civil y le abriría potencialmente la puerta al enriquecimiento de uranio, según informan este miércoles diferentes medios.

El acuerdo busca fortalecer los lazos entre EE UU y Arabia Saudí en un contexto de tensión por la guerra en Irán, recoge The New York Times.

El mismo medio señala que la Administración estadounidense planea firmar y anunciar formalmente este miércoles el acuerdo alcanzado con Arabia Saudí.

El mismo medio señala que la Administración estadounidense planea firmar y anunciar formalmente este miércoles el acuerdo alcanzado con Arabia Saudí

Arabia Saudí es uno de los aliados de Trump en el golfo Pérsico y único país de la región que no está siendo atacado por Irán desde que EE UU y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.

Sí ha sido recientemente Arabia Saudí blanco de ataques debido a otro conflicto de la región, el que enfrenta a los rebeldes hutíes del Yemen contra el Gobierno internacionalmente reconocido del país, puesto que el reino saudí está desde 2015 al frente de una coalición militar en favor del Ejecutivo avalado a nivel internacional.

Los rebeldes lanzaron la semana pasada proyectiles contra la monarquía árabe al atribuirle un ataque previo al aeropuerto internacional de Saná, capital yemení, para impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación de los hutíes que regresaba a Yemen desde Teherán tras asistir a las exequias del ayatolá Alí Jameneí.

En medio de esa escalada de tensión, los rebeldes hutíes del Yemen también han impuesto en los últimos días un embargo marítimo contra Araba Saudí, que se une al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.

Además, Estados Unidos ha aprobado recientemente la venta a Arabia Saudí de cohetes de alta precisión por unos 2.000 millones de dólares.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido, tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán.

"El sargento Angel S. Rampersad es considerado muerto en acción el 17 de julio de 2026 durante un ataque enemigo en la base aérea Muwaffaq Salti, Jordania", indicó el Departamento de Defensa en un comunicado, en el que precisó que su estatus había sido actualizado a "paradero desconocido, se cree que fallecido".

Rampersad, de 28 años, había sido reportado como desaparecido después del ataque contra la instalación estadounidense en Jordania y con su muerte, asciende a tres el número de militares estadounidenses fallecidos en ese ataque, según el Pentágono.

La muerte de Rampersad eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el pasado 28 de febrero, cuando comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Esta ha sido la undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Las fuerzas estadounidenses afirmaron, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz permanece "abierto" al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses y aseguraron haber facilitado desde principios de mayo el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

Las fuerzas estadounidenses afirmaron, en un comunicado, que el estrecho de Ormuz permanece "abierto" al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses

Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acudió al Senado para solicitar cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para financiar las operaciones y reponer sus reservas de armamento, y cifró durante la audiencia en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra contra Irán.

Durante esa citación Hegseth evitó dar detalles de los siguientes pasos operativos de Estados Unidos en Oriente Medio, ante los cuestionamientos de legisladores de ambos partidos.

Este martes, el presidente de EE UU, Donald Trump, advirtió que pronto podrían atacar la Montaña Pico, un complejo subterráneo que, según las autoridades estadounidenses, estaría vinculado al programa nuclear iraní.

La instalación se encuentra excavada en el interior de una zona montañosa, lo que dificulta su destrucción mediante ataques convencionales y ha alimentado las dudas sobre las capacidades necesarias para alcanzar sus estructuras bajo tierra.

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní.