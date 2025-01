Trump planea deportar a los migrantes que entraron legalmente en EE UU con 'parole' o CBP One

Un memorando al que tuvo acceso 'The New York Times' así lo afirma

Madrid/Los migrantes que entraron legalmente en Estados Unidos con parole humanitario o cita a través de la aplicación CBP One pueden acabar deportados si se aprueba un memorando que está sobre la mesa en la Casa Blanca, afirma The New York Times, que tuvo acceso al documento. Cientos de miles de cubanos han entrado acogiéndose a alguna de las dos opciones en los últimos años.

El memorando está, cuenta el diario neoyorkino, firmado por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, e indica a los funcionarios del ICE cómo proceder para las devoluciones rápidas de migrantes en la frontera, pero también contempla la opción de expulsar a las 1.400.000 personas que llegaron al país con alguno de los dos programas citados.

The New York Times cita a una fuente de Seguridad Nacional anónima que indica que el presidente, Donald Trump, considera que tanto el parole humanitario –destinado a nacionales de Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua Ucrania y Afganistán– como el programa de citas CBP One nunca fueron legales, por lo que quienes se acogieron a ellos deben ser expulsados.

Los republicanos habían mostrado su disconformidad con ambos programas desde que fueron implementados, por considerar que se estaba favoreciendo una migración masiva a través de ellos. Los demócratas, por su parte, argumentaban que era una forma más segura y garantista de llegar a EE UU, reduciendo los riesgos y abusos de los traficantes de personas.