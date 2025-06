Trump sugiere "un cambio de régimen" en Irán, mientras el Gobierno cubano se indigna por los ataques de EE UU

Washington / La Habana/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este domingo que respalda un "cambio de régimen" en Irán, un día después del bombardeo estadounidense contra tres centrales nucleares iraníes.

"No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede hacer Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen?", escribió en su plataforma Truth Social.

El mandatario concluyó su mensaje con las siglas MIGA, en referencia a ‘Make Iran Great Again’ (Hacer Irán Grande de Nuevo), emulando su lema de campaña ‘Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo’.

En otro mensaje en la misma plataforma aseguró que los daños a las instalaciones nucleares iraníes tras el ataque del sábado por la noche son "monumentales". "Los impactos fueron contundentes y precisos. Nuestro Ejército demostró gran habilidad. ¡Gracias!", apuntó.

Trump hizo estas declaraciones después de que durante todo el día, su Gobierno negara que Estados Unidos se encuentre en guerra contra Irán debido al ataque de anoche

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, apuntó que la operación nunca tuvo como objetivo buscar un "cambio de régimen" en Irán, sino desmantelar su programa nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que Estados Unidos no planea nuevas operaciones militares e invitó a Teherán a sentarse a negociar un acuerdo que ponga fin a su enriquecimiento de uranio. "No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con el programa nuclear iraní. Y estamos increíblemente agradecidos y orgullosos de los pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense que hicieron un trabajo increíble anoche", declaró el vicepresidente, JD Vance.

Mientras, el Gobierno de Cuba reiteró este domingo su condena "enérgica" a los bombardeos, su solidaridad con el país persa, y su llamamiento a las Naciones Unidas y a una movilización mundial para "condenar la agresión e impedir continúe".

"Estos graves actos constituyen una peligrosa escalada del conflicto en Oriente Medio y una violación flagrante de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional", afirma una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla, que califica de "cobardes" los bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán.

Subraya que con este "irresponsable paso, Estados Unidos secuestra de manera temeraria la búsqueda de la paz regional y arrastra a la humanidad a una crisis de incalculables consecuencias".

La Cancillería cubana afirma que el Gobierno estadounidense "viola también de manera grave el Tratado de No Proliferación Nuclear" al atacar instalaciones nucleares que están bajo el régimen de salvaguardia del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Además, vuelve a llamar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a "ejercer su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales" y a la "movilización mundial" para condenar la agresión y "actuar sin descanso para restaurar la paz".

La víspera, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el canciller, Bruno Rodríguez, coincidieron al condenar los ataques estadounidenses advirtieron que "constituyen una peligrosa escalada de conflicto en Oriente Medio" y una "agresión directa de EE UU contra Irán".

La operación Martillo de Medianoche, con la que Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado instalaciones nucleares de Irán, fue el mayor bombardeo con aviones B-2 de la historia del país, en un operativo preparado durante meses, según declaró el Pentágono.

Irán, que ha negado reiteradamente estar desarrollando armamento nuclear, intercambia ataques aéreos con Israel desde el pasado 13 de junio, cuando el Ejército israelí bombardeó instalaciones nucleares y militares en territorio iraní.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la ofensiva mientras Irán negociaba con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear.