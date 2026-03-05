Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional tras fuertes críticas por las redadas migratorias

Noem, ex gobernadora de Dakota del Sur, era muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minnesota.

Kristi Noem pasará a ser la enviada especial para el Escudo de las Américas

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dejará el cargo el 31 de marzo de 2026 y será sustituida por el senador por Oklahoma Markwayne Mullin, mientras el departamento permanece parcialmente cerrado por falta de fondos.

“La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Noem, ex gobernadora de Dakota del Sur, era muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minnesota, que acabó en la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de “terrorismo doméstico” sin tener pruebas.

Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump.

El DHS se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias

Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.

Precisamente por lo sucedido en Minnesota, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se encuentra parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de que demócratas y republicanos acuerden cambios en los procesos operativos de las redadas migratorias que desatasquen la aprobación de la partida presupuestaria.

Al margen de las controvertidas redadas en Minnesota, la presión sobre Noem ha ido en aumento en los últimos días a cuenta de una polémica y agresiva campaña para publicitar la labor de su departamento adjudicada el año pasado.

Se ha revelado que su cartera abanderó una “emergencia” fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, a una entidad controlada por el marido de la ex portavoz del propio DHS, Tricia McLaughlin.

En una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esas contratas.

Mullin, el sustituto de Noem, es un empresario de sangre cherokee que en 2023 logró un asiento como senador por Oklahoma.