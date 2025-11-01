Ucrania anuncia haber destruido con un ataque el oleoducto que rodea la región de Moscú

Volodímir Zelenski admitió que la situación en Pokrovsk es difícil ya que los rusos han concentrado allí "todas sus fuerzas".

Kiev lanza una operación para expulsar a los rusos que han penetrado en Pokrovsk

Berlín/Los servicios de inteligencia ucranianos reivindicaron este sábado un ataque que según sus informaciones dejó deshabilitado el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) compartió en sus redes sociales un vídeo en el que puede verse una explosión y aseguró que los "tres hilos" de una importante instalación militar del país agresor han sido destruidos.

"El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa, una instalación militar muy importante del Estado agresor de Rusia fue deshabilitada: el oleoducto circular que proporciona recursos al Ejército ruso para librar una guerra genocida contra el pueblo ucraniano", señaló la GUR. El breve comunicado aseguró que el punto del "exitoso" ataque contra la infraestructura se sitúa en el distrito de Ramenskoye en la región de Moscú.

"La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea", se congratuló la GUR.

Los vehículos de asalto aéreo de la GUR penetraron hace unos días en las zonas de Pokrovsk

Paralelamente, Ucrania ha lanzado una operación de las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) para tomar por asalto las partes de Pokrovsk que se hallan bajo control ruso en ese bastión asediado en la región oriental de Donetsk, según anunciaron fuentes de las Fuerzas de Defensa a la cadena pública Suspilne.

Según esas fuentes, los vehículos de asalto aéreo de la GUR penetraron hace unos días en las zonas de Pokrovsk que con anterioridad los generales rusos habían declarado "capturadas".

Varios helicópteros están participando en la operación para liberar estas áreas, que están consideradas como estratégicamente importantes para la defensa ucraniana. El propio jefe de la GUR, Kirilo Budánov, estaría sobre el terreno supervisando la operación.

El Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció el pasado 26 de octubre que unos 200 soldados rusos habían logrado infiltrarse en Pokrovsk y que habían comenzado los combates. Este viernes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que la situación en Pokrovsk es difícil ya que los rusos han concentrado allí "todas sus fuerzas", según dijo, y han acumulado a unos 170.000 efectivos en las inmediaciones.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas prácticamente han conseguido ya rodear a varios batallones ucranianos en la ciudad, en la que sus soldados estarían avanzando hacia la estación de trenes. Rusia también aseguró haber eliminado a un grupo de fuerzas especiales ucranianas que intentó aterrizar de un helicóptero a un kilómetro del bastión de Pokrovsk, el principal escenario de combates entre las tropas de Moscú y Kiev en la región de Donetsk.

Kiev niega que sus soldados hayan quedado cercados

"Se impidió el aterrizaje de un helicóptero de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas aproximadamente a 1 kilómetro al noroeste de la localidad de Krasnoarmeysk (Pokrovsk para Ucrania), en la república popular de Donetsk", señala el comunicado castrense. Según la nota, durante la operación fueron eliminados once militares enemigos. Además, el departamento castrense informó de que continúa aniquilando a las fuerzas ucranianas cercadas cerca de la estación de trenes de la localidad. Durante la semana, los militares rusos informaron de varias operaciones para impedir a los soldados enemigos desbloquear sus posiciones.

Kiev niega que sus soldados hayan quedado cercados, mientras que según la plataforma ucraniana de monitoreo del frente, DeepState, en estos momentos queda un espacio de unos diez kilómetros de ancho por el que los defensores pueden introducir sus tropas y suministros en la localidad asediada.

Pokrovsk tenía 60.000 habitantes antes de la guerra y es uno de los bastiones importantes que Ucrania controlaba hasta hace poco por completo en la región oriental de Donetsk.