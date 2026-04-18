Ucrania asegura que atacó una refinería rusa en Syzran, mientras Moscú denuncia un bombardeo masivo con 258 drones

En medio de esa guerra de drones, tanto Ucrania como Rusia han puesto el foco en instalaciones energéticas.

La ofensiva nocturna dejó fuegos en varios puntos estratégicos, desde la península anexionada hasta el noroeste de Rusia

Moscú/Ucrania aseguró este sábado que atacó una refinería rusa en la ciudad de Syzran, situada a unos 1.000 kilómetros de su territorio, mientras Rusia denunció una ofensiva masiva con 258 drones contra Crimea, la región de Leningrado y otras zonas del país.

Andrí Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, un organismo gubernamental, informó del ataque contra la instalación rusa con un breve mensaje en Telegram. “Syzran, Rusia. Arde una refinería”, escribió, junto a una imagen en la que se ven dos grandes columnas de humo negro elevándose junto a una gran masa de agua, que podría ser el río Volga.

Según el medio digital ucraniano Ukrainska Pravda, el ataque fue ejecutado con drones. De acuerdo con “análisis preliminares” citados por ese medio, el incendio se declaró cerca de un parque de tanques de almacenamiento de la refinería de Syzran. La publicación difundió además videos grabados por testigos y compartidos en varias cuentas de Telegram.

Syzran es la tercera ciudad más grande de la región rusa de Samara. Está situada junto al Volga, a unos 1.000 kilómetros de Ucrania y a unos 885 kilómetros al sureste de Moscú.

La acción contra la refinería se conoció casi al mismo tiempo que las autoridades rusas informaban de una nueva oleada de drones ucranianos de largo alcance contra infraestructuras consideradas críticas en varios puntos del país y en la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones del país

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones del país, además de los mares Negro y Azov. Moscú presentó la operación como un ataque masivo dirigido contra distintos objetivos.

En Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, el gobernador Mijaíl Razvozzháev informó en Telegram de que, tras el derribo de 22 drones, se incendió un tanque de combustible. El funcionario explicó que el humo visible en el distrito Gagarin se debía al incendio de un depósito con restos de combustible en el microdistrito de Kazachya Bujta.

“Según datos previos las llamas fueron provocadas por un dron derribado”, señaló Razvozzháev, que restó gravedad al incidente al describirlo como “un incendio pequeño”. También aseguró que en el lugar trabajaban ya los servicios de emergencia y que no se habían reportado víctimas.

El gobernador añadió que el ataque no afectará al abastecimiento de combustible en Sebastopol, una ciudad de alto valor estratégico para Rusia por albergar la principal base de su flota en el mar Negro.

Otra de las zonas alcanzadas fue la región de Leningrado, cuya infraestructura portuaria ha sido objeto de intensos ataques en las últimas semanas, según las autoridades rusas. El gobernador Alexandr Drozdenko informó en MAX, una red de mensajería rusa, de un incendio en el puerto de Visotsk. También indicó que el número de drones derribados en la región ascendió a 27.

Ni la parte ucraniana ni la rusa ofrecieron este sábado un balance completo e independiente sobre la magnitud de los daños

En la región sureña de Rostov, el gobernador Yuri Slusar dijo igualmente en MAX que fueron abatidos más de diez drones. Según su versión, los aparatos fueron neutralizados en las ciudades de Taganrog y Kamen-Shajtinsk, así como en cinco distritos de la región. Aseguró además que no hubo daños ni víctimas.

En Samara, los restos de un dron derribado cayeron junto a un hospital materno, de acuerdo con el gobernador regional, Viacheslav Fedorischev. El impacto dañó los ventanales de la institución médica. “No hay víctimas”, afirmó el funcionario, que precisó que los pacientes fueron evacuados a otros centros de salud.

La versión rusa insiste en que la mayoría de los drones fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos, aunque los incendios reportados en Sebastopol, Visotsk y Syzran muestran que varios ataques sí provocaron daños o al menos incidentes visibles en instalaciones sensibles.

Por su parte, la información difundida desde Ucrania se centró en el golpe a la refinería de Syzran, una instalación ubicada lejos de la línea del frente y dentro del territorio ruso. El mensaje de Kovalenko y los datos publicados por Ukrainska Pravda apuntan a una nueva operación con drones contra objetivos energéticos de Rusia.

Ni la parte ucraniana ni la rusa ofrecieron este sábado un balance completo e independiente sobre la magnitud de los daños causados por los ataques y los incendios. Tampoco hubo confirmación externa inmediata sobre el estado de la refinería de Syzran ni sobre el alcance del fuego en las otras instalaciones mencionadas por los gobernadores rusos.

En medio de esa guerra de drones, tanto Ucrania como Rusia han puesto el foco en instalaciones energéticas, puertos y puntos de apoyo logístico, cada vez más expuestos a ataques a larga distancia.