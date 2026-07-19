Ucrania ataca con drones las refinerías en la región de Stávropol, al sur de Rusia

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra una zona residencial de Kiev

En Kiev, se registra al menos una persona muerta y 16 heridos tras una ofensiva con misiles rusos

Moscú/Drones ucranianos golpearon durante la noche refinerías en la región sureña de Stávropol, en el marco de la campaña de Kiev contra la infraestructura energética de Rusia.

El gobernador, Vladímir Vladimírov, reconoció este domingo en redes sociales que los ataques habían causado incendios, lo que ha provocado a su vez detonaciones de “materiales inflamables” en instalaciones industriales.

Vladimírov precisó que, según datos preliminares, no se han registrado heridos ni muertos en el ataque de aparatos no tripulados enemigos.

Mientras los bomberos intentan extinguir el fuego, las autoridades han procedido a evacuar a los residentes que viven en las inmediaciones de las refinerías atacadas.

Las autoridades han procedido a evacuar a los residentes que viven en las inmediaciones de las refinerías atacadas

El canal de Telegram Astra, citando a testigos oculares, informó sobre tres incendios en dos polígonos industriales de la región, que limita con el Cáucaso Norte.

En total, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 140 drones ucranianos sobre el cielo de ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa.

Al menos ocho personas murieron el sábado en el ataque con drones contra dos naves de comercio electrónico en las regiones de Tambov y Moscú, cuya región vivió el mayor ataque enemigo de toda la guerra.

En tanto, desde el lado ruso, el Ejército del Kremlin atacó por la noche varias fábricas de componentes para misiles y drones en Kiev, además de un centro logístico, en respuesta al ataque perpetrado el sábado por el enemigo contra dos naves de comercio electrónico en territorio ruso.

Según informó este domingo el Ministerio de Defensa ruso, los misiles de alta precisión y los drones de asalto alcanzaron las instalaciones de la compañía Radionics, que fabrica sistemas de mando para los misiles de crucero Flamingo, los misiles tácticos FP y los misiles guiados tierra-mar Neptún-MD.

Los misiles de alta precisión y los drones de asalto alcanzaron las instalaciones de la compañía Radionics

También golpearon otras tres fábricas de la industria militar que suministran componentes para misiles, aviones MiG-29 y drones de largo alcance: Artem, Meridian y Oakline.

A su vez, Defensa informó sobre el bombardeo de una terminal de distribución de la compañía Nova Poshta, cuyas instalaciones ya habían sido golpeadas en el pasado por Moscú.

La ola de ataques rusos también dejó daños en Kiev. Durante la noche se registró al menos una persona muerta y 16 heridos y, según el alcalde, Vitali Klitschko, citado por la agencia Ukrinform, produjo daños e incendios en diversas zonas de la ciudad.

Según la Fuerza Aérea ucraniana los rusos lanzaron contra Kiev y las cercanías cerca de dos docenas de misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de 40 misiles contra Ucrania, la mayoría de ellos contra Kiev, y 120 drones de ataques.

Volodímir Zelenski dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de 40 misiles contra Ucrania

“Hasta ahora ha muerto una persona y 16 han resultado heridos en la región de Kiev. Mi solidaridad con sus familias. Todos los afectados reciben la atención médica necesaria”, dijo Zelenski en X.

El ataque afectó a numerosos edificios, entre ellos un supermercado.

Un día antes Ucrania había atacado dos centros logísticos en Rusia –que, según Zelenski, eran usados con fines militares– dejando como saldo al menos ocho personas muertas.

Desde hace cuatro años Rusia ataca con misiles y drones a Ucrania casi a diario. El Ejército ucraniano, por su parte, ha intensificado sus ataques con drones a Rusia.

Zelenski actualmente tiene que hacer frente a protestas por el cese del popular ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, y ha insinuado posibles cambios en la cúpula del Ejército.

El presidente recordó que durante la semana los rusos han atacado con 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas y 99 misiles de diverso tipo varias regiones ucranianas.