El 'Sparta II', barco ruso atacado el sábado por drones ucranianos en el golfo de Finlandia, según las autoridades de Moscú y Helsinki.

Kiev/Drones ucranianos atacaron durante la noche instalaciones petroleras en la república rusa de Tatarstán y, según medios, una refinería en la región de Rostov y otra en la de Perm, en los Urales.

Las autoridades tártaras confirmaron “el ataque de los aparatos no tripulados enemigos” contra las instalaciones petroleras de Kaleikino, cerca de Almetievsk y a unos 1.300 kilómetros de la frontera ucraniana. Admitieron daños en varias instalaciones, atacadas ya por Kiev la semana pasada, pero negaron que hubiera víctimas. La república declaró el peligro de drones y todos sus aeropuertos limitaron sus operaciones.

El canal de Telegram Astra, que cita a testigos, informó de un gran incendio en Kaleikino, una instalación clave de la red de oleoductos rusos donde se mezclan flujos de petróleo de distintas calidades procedentes de Tatarstán, Siberia occidental, Udmurtia y Bashkiria.

Canales de Telegram informaron también de que los drones alcanzaron durante la noche la refinería de Novoshajtinski, en Rostov, que ya había interrumpido sus operaciones en septiembre tras otro ataque. La prensa destaca que es la única refinería de la región, fronteriza con Ucrania, y que resulta vital para el suministro de combustible al sur de Rusia.

Volodímir Zelenski afirmó recientemente que Kiev ha reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado de Rusia

El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, estimó en más de 80 los aparatos enemigos derribados esta madrugada por las defensas antiaéreas. También admitió, sin dar detalles, que la caída de fragmentos de drones provocó incendios.

Otra refinería alcanzada está en la región de Perm, en los Urales. Según Astra, pertenece a Lukoil, la mayor petrolera privada de Rusia. La instalación, que produce más de 13 millones de toneladas de petróleo al año para el mercado interno y la exportación, sufrió un incendio, según el canal. Los medios recuerdan que ya fue atacada en septiembre, cuando murió una persona y el fuego tardó horas en ser sofocado, y también en agosto. El gobernador de Perm, Dmitri Majonin, admitió daños en instalaciones industriales por el ataque de drones, sin precisar cuáles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó recientemente que Kiev ha reducido a menos de la mitad la capacidad de refinado de Rusia. La prensa occidental informó de que las fuerzas ucranianas han golpeado en las últimas semanas la mitad de las mayores refinerías del país.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 192 drones ucranianos sobre 16 regiones de Rusia y la anexionada península de Crimea.

Zelenski reivindicó los ataques contra dos buques rusos cerca de las costas de Libia durante el fin de semana: “Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia”

Este lunes, Zelenski reivindicó los ataques contra dos buques rusos cerca de las costas de Libia durante el fin de semana. “Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia”, dijo. Explicó que efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y del Ejército ucraniano actuaron junto a las fuerzas libias.

“Todo ocurrió cerca de la costa de Libia. Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana”, añadió Zelenski en un mensaje publicado en X, acompañado de un vídeo del SBU en el que se ve a los aparatos estrellarse contra sus objetivos. Según el mandatario, los blancos fueron la corbeta rusa Merkury y el carguero MV Angara.

El embajador ruso en Libia, Aidar Aganin, responsabilizó a Ucrania del ataque con drones perpetrado el domingo contra la corbeta Merkury en el puerto de Bengasi, en el este del país, donde, según dijo, hacía una escala técnica para repostar y abastecerse de víveres.

Ucrania ya había realizado operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos, como Mali y Siria, pero es la primera vez que Zelenski reivindica una acción de este tipo.