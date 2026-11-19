Algunos de los bombardeos rusos más mortíferos se produjeron a comienzos de octubre.

La ONU contabilizó 372 muertos y 1.981 heridos, más de la mitad por ataques con misiles y drones de largo alcance

Madrid/La guerra en Ucrania dejó en octubre 2.353 civiles muertos o heridos, casi el doble que los 1.204 registrados en el mismo mes de 2025. Según el informe publicado esta semana por Naciones Unidas, se trata del octubre con más víctimas civiles desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU verificó 372 fallecidos y 1.981 heridos, frente a los 183 muertos y 1.021 heridos de octubre del año pasado. El incremento no es un episodio aislado: entre enero y octubre de 2026, la organización documentó 2.957 muertos y 17.218 heridos, un 63% más que durante los mismos diez meses de 2025 y más del doble que en ese período de 2024.

A inicios de octubre, en Kramatorsk, una bomba aérea rusa alcanzó un autobús de pasajeros y causó al menos 12 muertos y 13 heridos

Algunos de los bombardeos más mortíferos se produjeron, precisamente, a comienzos de octubre. En Kramatorsk, una bomba aérea rusa alcanzó un autobús de pasajeros y causó al menos 12 muertos y 13 heridos. El ataque se produjo poco después del bombardeo de Priluki, en la región de Cherníguiv, donde el balance ascendió a 22 fallecidos y 54 heridos. Entre las víctimas mortales había cinco niños, tres de ellos de apenas un año.

Durante el mes pasado, Ucrania también denunció nuevos ataques contra instalaciones energéticas, entre ellas objetivos situados en la región de Zhitómir. La ofensiva continuó en noviembre, cuando otro bombardeo masivo ruso volvió a golpear el sistema eléctrico ucraniano.

Este jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con una respuesta “mucho más dolorosa” a los tres ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Crimea, que sufrió graves daños. “No negociaremos”, declaró en Shenzhen (China), donde participó en una cumbre con Donald Trump y Xi Jinping.

Este jueves, el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con una respuesta “mucho más dolorosa” a los tres ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Crimea

La amenaza contrasta con las declaraciones que hizo tras reunirse durante casi una hora y media con sus homólogos de EE UU y China. Trump pidió poner fin a la guerra, mientras Putin aseguró: “No tenemos ningún deseo de continuar este conflicto armado”, y responsabilizó a Kiev de rechazar los compromisos propuestos por EE UU. Zelenski, por su parte, vinculó los ataques al puente de Crimea con la negativa rusa a aceptar una tregua energética en las negociaciones celebradas en Abu Dabi.

El informe también recoge 12 civiles muertos y 18 heridos en territorios ucranianos ocupados por Rusia. Las autoridades rusas comunicaron cifras mucho mayores de víctimas tanto en esas zonas como dentro de Rusia, pero la misión de Naciones Unidas advierte de que no ha podido verificar la mayoría de esos casos por falta de acceso y de fuentes independientes.

Los misiles y drones de largo alcance fueron la principal causa de víctimas civiles durante octubre. Estos ataques provocaron 177 muertos y 1.108 heridos, el 55% del total. Las bombas aéreas planeadoras dejaron otras 92 personas muertas y 331 heridas. En comparación con septiembre, el número de fallecidos por este último tipo de armamento se duplicó.

Los drones de corto alcance, utilizados principalmente cerca del frente, causaron 68 muertos y 380 heridos. La ONU atribuye a estos aparatos el 19% de las víctimas civiles del mes, una proporción similar a la de las bombas planeadoras, responsables del 18%.

El deterioro ya se reflejaba en el balance de julio, cuando Naciones Unidas había registrado 437 muertos y 2.610 heridos, un 70% más que en julio de 2025. Entonces, los misiles y drones de largo alcance causaban el 38% de las víctimas, una proporción que aumentó hasta el 55% en octubre.

Los ataques dejaron víctimas en 22 regiones de Ucrania y en la capital, Kiev. Entre las ciudades más castigadas figuraron Zaporiyia, con 31 muertos y 103 heridos; Kramatorsk, con 29 fallecidos y 124 heridos; y Sloviansk, donde murieron 27 personas y otras 96 resultaron heridas. En Kiev, la misión verificó 25 muertos y 174 heridos.

Según la ONU, las fuerzas rusas “intensificaron significativamente los ataques contra la infraestructura energética en toda Ucrania”, con ofensivas coordinadas de misiles y drones que dañaron instalaciones eléctricas y de calefacción. Los bombardeos “interrumpieron temporalmente el suministro eléctrico y, en algunas ciudades, también el de agua”, lo que obligó a las autoridades ucranianas a establecer cortes programados y rotativos de electricidad en todo el país.