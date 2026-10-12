Ucrania informa de un ataque ruso a un objetivo energético tras el anuncio de tregua de Trump

Kiev/Moscú/Rusia atacó anoche infraestructura energética en la región de Zhitómir del norte de Ucrania, según denunció el jefe de la Administración Militar de la zona, Vitali Buchenko.

El ataque se produce después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo de tregua con Moscú y Kiev para que ambas partes se abstuvieran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, a la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto a sumarse pese a no haber sido informado de ningún compromiso en este sentido.

Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche, grabado horas después del anuncio de Trump, que Rusia había atacado una central eléctrica en la región de Járkov del noreste de Ucrania.

Rusia ha continuado atacando las rutas logísticas ucranianas y durante la pasada noche alcanzó un buque de carga seca en alta mar y cuatro locomotoras en las regiones ucranianas de Odesa y Dnipropetrovsk, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando con drones las instalaciones portuarias ucranianas, así como buques al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas"

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando con drones las instalaciones portuarias ucranianas, así como buques al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas. El ataque alcanzó un buque que transportaba un cargamento militar al puerto de Odesa", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Además, Defensa publicó imágenes de ataques con drones Guerán contra cuatro locomotoras usadas por el Ejército ucraniano en la región de Odesa y las localidades Krivi Rih y Piatijati de la región de Donetsk.

Desde hace varios meses Rusia lanzó una intensa campaña de ataques contra la infraestructura portuaria ucraniana en el mar Negro, bloqueando prácticamente la salida y entrada de buques con carga a los puertos de Odesa, Izmail y Chornomorsk.

Esto ha afectado en gran medida la capacidad exportadora de granos y cereales de Ucrania, considerada uno de los principales productores a nivel mundial.

Además, las fuerzas rusas se han centrado en la destrucción de las locomotoras en Ucrania para entorpecer los suministros de pertrecho y el traslado de efectivos al frente de batalla.

Según el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, desde el comienzo de la guerra han sido destruidas más de 500 locomotoras, más de la mitad de ellas en lo que va de 2026.

Por otro lado, el Kremlin no ha confirmado que Rusia haya aceptado la tregua energética, tras el acuerdo de suministro de diésel alcanzado entre Moscú y Washington. "Continúan los contactos, en cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello"

Al mismo tiempo, recordó la postura del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los llamamientos al alto el fuego, ya que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió una tregua de 60 días para celebrar elecciones: "Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello".

"Buscamos medidas verdaderamente eficaces y decisiones responsables que allanen el camino para una solución pacífica", añadió y aseguró que Rusia "está agradecida" a Washington por sus esfuerzos diplomáticos para lograr un arreglo al conflicto".

Peskov añadió minutos más tarde que "si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones, justo el día de la votación".

"No creo que él (Zelenski) merezca una pausa. No creo que volvamos a caer en la trampa de las garantías y las promesas", comentó, por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien añadió que Rusia no tiene que justificarse ante nadie por sus planes de lograr los objetivos de la conocida como 'operación militar especial'.

Repitió el argumento de que Kiev quiere una tregua para "recuperar fuerzas", tiempo en el que sus aliados europeos pueden suministrarle nuevo armamento "para la continuación de la guerra terrorista contra el pueblo ruso".

Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. "Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Mientras el Kremlin no confirmó ninguna tregua, Zelenski se mostró "sorprendido", aunque añadió que la noticia sería buena si Rusia cumpliera su parte y dijo haber impartido las órdenes correspondientes al ejército. En cambio, poco después denunció un nuevo ataque ruso contra una central eléctrica en la región de Járkov y dos instalaciones energéticas más durante la pasada madrugada. "Está claro que Putin no lee las redes sociales", dijo.

Trump anunció la tregua después de pedirle en varias ocasiones –según Axios– a Zelenski que cesara los ataques contra las refinerías rusas, aduciendo que también dañaban a los consumidores estadounidenses.

Según los expertos ucranianos, el presidente estadounidense quiere utilizar al líder ucraniano como "chivo expiatorio" de cara a las elecciones del 3 de noviembre, aunque son muchos los analistas, incluido los rusos, que consideran que el auténtico causante del alza de los precios del combustible a nivel mundial es la guerra en Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz causados por la fallida operación militar estadounidense.

A su vez, expertos rusos consideran que el acuerdo de suministro de diésel ruso anunciado el viernes por Trump tras una conversación telefónica con Putin, en realidad, sólo beneficia política y económicamente a Moscú, ya que es una gota en el océano de las necesidades de los estadounidenses y también tendrá un impacto menor en los mercados internacionales.