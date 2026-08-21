Ucrania ataca una refinería en los Urales, 1.500 kilómetros al este de Moscú

Militares ucranianos reparan redes antidrones dañadas por ataques rusos, en una imagen del 17 de agosto de 2026.

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov

Moscú/Berlín/Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

"En la región de Perm las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", informó el Ministerio de Seguridad Territorial local, citado por la agencia rusa TASS, sin ofrecer más detalles.

Según la agencia, en la capital regional se activaron las sirenas y se escuchan explosiones.

El canal independiente ruso Astra indicó que sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez se alza una columna de humo, información que confirmó el canal ucraniano Exilenova+, que publicó varios vídeos del humo sobre la ciudad.

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia señaló que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades "para garantizar la seguridad de los vuelos"

La autoridad aeronáutica rusa Rosaviatsia señaló que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades "para garantizar la seguridad de los vuelos".

Esta refinería ha sido anteriormente objeto de ataques ucranianos: la instalación sufrió daños el pasado 29 de julio, el 7 de mayo y el 30 de abril.

Durante la pasada noche el Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 325 drones ucranianos de ala fija sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

Un ataque ruso con drones mató la pasada noche a al menos cuatro personas en la aldea de Lezbiazhe, en la región ucraniana de Járkov, que provocó incendios en una zona residencial.

"El enemigo atacó la aldea de Lebiazhe, en el distrito de Chuhuiv, con seis drones durante la noche. Dos mujeres, de 73 y 66 años, murieron como consecuencia del ataque a gran escala", dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Siniehubov, a través de las redes sociales.

"Las unidades del Servicio Estatal de Emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los lugares donde se produjeron los ataques"

Posteriormente, Siniehubov informó de que se habían recuperado dos cuerpos más durante las operaciones de rescate y la remoción de escombros tras los ataques.

"Las unidades del Servicio Estatal de Emergencias están llevando a cabo operaciones de rescate en los lugares donde se produjeron los ataques. Los agentes del orden están documentando otro crimen de guerra cometido por los ocupantes, mientras que los equipos médicos de emergencia permanecen en alerta en los lugares afectados. Como siempre, debemos asegurarnos de que nadie más necesite ayuda", dijo.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, los rusos lanzaron contra Ucrania 135 drones de diverso tipo, de los que 107 pudieron ser destruidos o neutralizados, mientras que otros impactaron en un total de 16 ubicaciones.