Ucrania compara a Rusia con ISIS tras un ataque ruso que dañó una catedral histórica

Ataque a la catedral de la Dormición de Kiev, un templo de importancia capital tanto para la religión ortodoxa como para la historia de Ucrania que forma parte del monasterio de las Cuevas.

Moscú lanza más de 60 misiles contra Kiev justo antes de la cumbre del G7

Kiev/El Ejército ruso lanzó de madrugada contra la capital ucraniana más de 60 misiles y numerosos drones, en un nuevo ataque masivo contra Kiev que alcanzó una de las catedrales más emblemáticas de la ciudad y tuvo lugar apenas unas horas antes de que comience en la localidad francesa de Évian una cumbre del G7 en la que participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Cinco personas murieron en la capital ucraniana por la caída de drones y misiles rusos. También fue objetivo del ataque la región de Járkov del noreste de Ucrania, donde cinco rescatistas murieron mientras trabajaban en una infraestructura industrial que ya había sido alcanzada unos minutos antes.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, dijo en su cuenta de X que el ataque masivo ruso es “un mensaje” del presidente ruso, Vladímir Putin, al G7 que deja claro a las democracias más industrializadas del mundo su “apuesta por el terror en vez de por la diplomacia”.

Cinco rescatistas murieron mientras trabajaban en una infraestructura industrial que ya había sido alcanzada unos minutos antes

Tanto Sibiga como Zelenski destacaron en sus condenas del ataque que fuera dañada la catedral de la Dormición de Kiev, un templo de importancia capital tanto para la religión ortodoxa como para la historia de Ucrania que forma parte del monasterio de las Cuevas, cuya historia data del siglo XI.

Sibiga llegó a comparar a Rusia con el Estado Islámico (EI) por la destrucción deliberada de patrimonio histórico considerado herético por la que es conocido este grupo extremista musulmán.

“Desde la Horda (de invasores procedentes de Mongolia) en el siglo XIII a los nazis y los bolcheviques en el siglo XX, los monasterios sagrados de Kiev han sufrido numerosos ataques bárbaros. Ahora nos enfrentamos a los terroristas rusos, que ya han superado a ISIS en sus crímenes contra el legado cultural”, escribió Sibiga en X.

“Esperamos reacciones de las instituciones internacionales y las capitales. No palabras vagas, silencio o pasos débiles. Necesitamos acción ahora para detener el barbarismo ruso”, subrayó Sibiga.

Zelenski dijo que el ataque al monasterio de las Cuevas es “un ataque a la comunidad cristiana y al patrimonio cultural de la humanidad”, y pidió que “el mundo no permanezca en silencio a este último acto ruso de barbarie”.

El gobernador militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, dijo tras el ataque que alcanzó la catedral que las informaciones preliminares apuntaban a un impacto directo del dron ruso que causó un incendio en el techo del edificio y destruyó varias de sus cúpulas doradas de menor tamaño.

Un empleado del monasterio de las Cuevas dijo a EFE que el dron había caído sobre la catedral tras ser interceptado por las defensas aéreas ucranianas.

Un empleado del monasterio de las Cuevas dijo a EFE que el dron había caído sobre la catedral tras ser interceptado por las defensas aéreas ucranianas

El ministro de Exteriores ucraniano coincidió con Zelenski en reclamar del G7 una reacción contundente al ataque que se traduzca en más presión para Rusia y medios adicionales de defensa aérea para Ucrania, que es particularmente vulnerable a los misiles balísticos rusos.

De los 34 misiles balísticos lanzados por Rusia contra Ucrania durante la madrugada las defensas aéreas ucranianas sólo pudieron derribar 15.

Además de participar en los actos de la cumbre del G7 propiamente dicha, Zelenski tiene previsto mantener reuniones bilaterales en Évian con los principales líderes europeos y con el presidente de EE UU, Donald Trump.

Una de las principales prioridades de la acción diplomática de Zelenski es conseguir más sistemas antibalísticos Patriot y misiles PAC-3 para estos sistemas que permitan a Ucrania proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Como es habitual por parte de ambos bandos tras este tipo de ataques, Kiev ha informado únicamente de las infraestructuras civiles alcanzadas por Rusia, cuyo Ministerio de Defensa aseguró haber golpeado en Kiev, Járkov y Dnipró nueve objetivos de infraestructura industrial ligada a la producción de drones y sistemas de guerra electrónica y varios aeródromos militares.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, del total de 70 misiles de distintos tipos y 611 drones, 20 misiles balísticos y 27 drones impactaron en 42 localizaciones distintas no especificadas de Ucrania.