Ucrania lamenta no haber sido informada por sus "socios" de un ataque con misiles rusos

El humo se eleva sobre la terminal petrolera de San Petersburgo, Rusia, tras el ataque ucraniano del 18 de octubre de 2026.

La Fuerza Aérea se quedó a ciegas en un bombardeo masivo contra Kiev en respuesta al ataque a San Petersburgo

Kiev/ Moscú/El ejército ruso lanzó este lunes un ataque masivo contra la capital ucraniana, Kiev, y su región adyacente, en respuesta al realizado por los ucranianos el domingo contra la segunda ciudad rusa, San Petersburgo. Kiev ha lamentado que esta sea la tercera vez en una semana que sus "socios" no informan de este suceso, según dijo en una intervención en televisión el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana Yuri Ignat.

Ignat explicó que, al igual que ocurrió en las dos ocasiones anteriores, Ucrania no recibió el aviso habitual en la primera ronda de misiles balísticos lanzada por las fuerzas rusas anoche. El Ejército ucraniano sí fue notificado en la segunda ronda de misiles, disparada por los rusos durante la madrugada.

El Ejército ucraniano sí fue notificado en la segunda ronda de misiles, disparada por los rusos durante la madrugada

El portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana agregó que los expertos ucranianos analizan lo ocurrido junto a sus socios.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el bombardeo tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y drones, y también centros de datos en la capital del país vecino y sus alrededores.

En el ataque se empleó tanto armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre como aparatos no tripulados, señala el parte de guerra matutino.

Kiev es objeto desde hace casi un mes de ataques diarios por parte de la aviación enemiga, que buscaría obligar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a capitular.

San Petersburgo y la región de Leningrado fueron escenario el domingo de un bombardeo masivo con drones que alcanzó dos terminales de petróleo, centros de datos, almacenes de comercio electrónico, una subestación eléctrica e infraestructura diversa, con un saldo de un muerto y una decena de heridos.

El Kremlin y la televisión rusa intentaron restar importancia al ataque, aunque la prensa independiente lo consideró el mayor de toda la guerra contra la ciudad natal del presidente, Vladímir Putin.

Aunque ni la Fuerza Aérea ni Volodímir Zelenski han señalado directamente a EE UU por estas interrupciones puntuales de la transferencia de información de inteligencia, el presidente ucraniano ha apuntado en repetidas ocasiones a que estos incidentes tienen que ver con las advertencias de Washington sobre una posible suspensión del suministro de este tipo de datos si Kiev no acepta poner fin de forma unilateral a sus ataques a refinerías rusas.

Zelenski declaró que EE UU está retrasando el suministro a Ucrania de misiles antibalísticos por los que ya han pagado los países europeos que financian a Kiev

La propia Fuerza Aérea había informado previamente del derribo de 4 misiles de crucero y de 243 de los 269 drones empleados por Rusia en el ataque de esta última noche.

Zelenski declaró poco antes del ataque en una entrevista con la publicación estadounidense Bloomberg que EE UU está retrasando el suministro a Ucrania de misiles antibalísticos por los que ya han pagado los países europeos que financian a Kiev.

El Ejército ucraniano es en muchos de los ataques rusos con misiles totalmente vulnerable a las capacidades balísticas del enemigo por el déficit que sufre en misiles antibalísticos.