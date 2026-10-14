Ucrania denuncia restricciones en los servicios que presta Starlink al Ejército

Un ingeniero del ejército de Ucrania ajusta el equipo en el frente de Novopavlivka.

Kiev/El influyente activista ucraniano Serguí Sternenko, una figura clave en el sector de la defensa de Ucrania por su labor a la hora de comprar drones con donaciones, y el asesor de la presidencia ucraniana en materia de drones Serguí Beskrestnov, más conocido como 'Flash', denunciaron este miércoles que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano fue restringido durante la madrugada.

"Esta madrugada hubo limitaciones en el funcionamiento de las terminales Starlink. La conexión empezó a perderse cuando la velocidad del movimiento excedió los 160 kilómetros por hora", escribió en su cuenta de X Sternenko, que hasta julio fue también asesor del Ministerio de Defensa de su país, refiriéndose presumiblemente a la velocidad de los drones que Ucrania guía con internet de Starlink.

Sternenko, que está en contacto permanente con las unidades del Ejército a las que suministra drones, agregó que "varias misiones críticas" no pudieron llevarse a cabo a consecuencia de esta caída de la conexión.

"Es posible que la empresa SpaceX haya adoptado estas medidas a petición de la Administración de Trump", dijo también el activista

"Es posible que la empresa SpaceX haya adoptado estas medidas a petición de la Administración de Trump", dijo también el activista. La limitación del servicio ha sido confirmada asimismo por el asesor de la presidencia ucraniana en materia de drones.

"Confirmo que esta noche SpaceX llevó a cabo limitaciones de velocidad para las terminales de Starlink mientras estaban en movimiento. En estos momentos esta restricción afecta al 'paquete de servicios militar' StarShield y establece el límite a 100 millas (unos 160 kilómetros) por hora", escribió el asesor presidencial en Telegram.

'Flash' dijo que las fuerzas ucranianas no fueron avisadas de la restricción y confirmó también que varias misiones fracasaron como resultado de la medida.

"Está claro que esta acción no es una coincidencia y está relacionada con la situación política actual", remachó.

La empresa de Elon Musk SpaceX es propietaria de Starlink, que tiene un papel indispensable para las comunicaciones del Ejército ucraniano en esta guerra.

Musk ha criticado que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya desoído las repetidas demandas del presidente de EE UU, Donald Trump, para que ponga fin a los ataques ucranianos a refinerías rusas.

La Administración de Trump ha amenazado a Kiev con cortar el suministro de información de inteligencia al Ejército ucraniano, como ya hizo por un breve período en marzo de 2025, si Zelenski sigue ordenando ataques a refinerías rusas.

El presidente ucraniano ha denunciado desde el lunes por la noche dos casos en los que aliados de Ucrania que normalmente le transfieren información de inteligencia sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos no avisaron a Kiev con antelación del ataque, lo que merma gravemente la capacidad de reacción de los ucranianos.

El último de estos dos ataques tuvo lugar anoche y alcanzó una de las centrales eléctricas más importantes de Kiev.

"Parece que la Administración de Trump sabía de los planes rusos de atacar el sistema energético ucraniano y cerró los ojos a propósito sobre ello", ha escrito en su canal de Telegram Andrí Kovalenko, oficial del Ejército ucraniano y jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.

"Parece que la Administración de Trump sabía de los planes rusos de atacar el sistema energético ucraniano y cerró los ojos a propósito sobre ello"

Rusia lanzó 39 misiles balísticos y 120 drones de ataque, algunos de ellos con munición de racimo, dirigidos sobre todo contra el sistema energético y contra otras infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov, según dijo en su cuenta de X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad a consecuencia de este ataque, que también según Zelenski, ha provocado daños en 26 instalaciones del sistema eléctrico ucraniano y en otras cuatro infraestructuras del sector gasístico y petrolero del país.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, que explica que el grueso de los misiles fueron dirigidos contra infraestructura energética, sus defensas sólo pudieron derribar 4 de los misiles balísticos y 115 de los drones.

Las autoridades locales han informado de la muerte de cuatro personas en Kiev a consecuencia del ataque ruso.

"Pedimos a EE UU y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan, que respondan con fuerza", dijo Zelenski, que pidió expresamente al presidente, Donald Trump, que imponga sanciones "contundentes" a Rusia utilizando los poderes que le confiere la llamada 'ley Graham' aprobada recientemente por el Congreso.

"Pedimos a EE UU y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan, que respondan con fuerza"

Zelenski pidió de nuevo más misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, los únicos que garantizan protección frente a los misiles balísticos rusos, y recordó que la mayoría de infraestructuras atacadas este miércoles por las fuerzas del Kremlin estaban incluidas en la tregua energética que anunció Trump el domingo pese a que no había sido aceptada previamente por ninguno de los dos bandos.

Kiev sí cesó en un primer momento los ataques a refinerías rusas, pero Moscú no ha mostrado disponibilidad de sumarse a la tregua y ha seguido atacando la energía ucraniana.