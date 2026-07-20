Ucrania lanza más de 400 drones contra Rusia y Moscú vuelve a bombardear Odesa

Moscú/Un masivo ataque ucraniano contra Moscú con cerca de 400 drones ha causado varios heridos y provocado el incendio de instalaciones industriales a 30 kilómetros al sur de la capital. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque y afirmó que fueron alcanzadas varias "instalaciones logísticas y un depósito de petróleo". El mandatario dijo además que su Ejército golpeó durante la noche otros dos petroleros y cuatro cargueros que se dirigían o venían de puertos rusos en el mar Negro.

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras la ofensiva sobre territorio ruso. Las autoridades regionales comunicaron en redes sociales sobre dos muertos y cuatro heridos en la región fronteriza de Bélgorod, una de las más castigadas debido a los ataques diarios.

En la región de Briansk, también fronteriza con Ucrania, se notificó la muerte de un bombero que fue enviado a extinguir un incendio provocado por un ataque de drones contra el territorio. El gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, cifró en un total de 13 heridos. El gobernador de la región de Kursk, Alexandr Jinshtéin, comunicó la muerte de un joven de 20 años y otros siete heridos. Además, las autoridades de la misma región informaron de la muerte de un hombre de 39 años y de otra mujer herida.

También se registraron unos 10 heridos en la región de Moscú, donde fueron atacadas varias instalaciones industriales y edificios residenciales, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad capital. “Según información preliminar, debido a los ataques con drones contra la región de Moscú resultaron heridas 10 personas, incluido un menor de edad”, afirmó el gobernador de la región, Andréi Vorobiov, en Telegram.

Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras los ataques de la pasada noche con drones por parte de Ucrania contra regiones fronterizas rusas

Las autoridades rusas han descrito este ataque como uno de los mayores lanzados contra la región de Moscú, junto al que tuvo lugar el pasado 7 de julio, cuando 430 drones ucranianos atacaron dicho territorio.

Este lunes, el Ministerio de Defensa ruso confirmó, haber vuelto a atacar los puertos ucranianos de Odesa, donde murieron el domingo al menos 10 personas al impactar un misil contra un barco mercante de propiedad turca que transportaba grano. “Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron sus ataques contra puertos ucranianos utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania”, reza la nota publicada por el mando castrense en Telegram.

Defensa explica que misiles de precisión fueron lanzados junto con drones kamikaze que impactaron en un puerto de Odesa, donde alcanzaron tanques de almacenamiento de combustible. Las autoridades ucranianas denunciaron que a última hora de la tarde del domingo Rusia atacó puertos en Odesa y acabó con la vida de diez marineros de un mercante turco, que estaba integrado por 17 ciudadanos sirios e indios y por un ucraniano. Según la Armada ucraniana, Rusia habría empleado tres misiles de crucero Kh-59 y Kh-69 en el ataque contra el barco.

Rusia atacó puertos en Odesa y acabó con la vida de diez marineros de un mercante turco, que estaba integrado por 17 ciudadanos sirios e indios y por un ucraniano

La escalada también tuvo respuesta del lado ucraniano. El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) denunció este lunes el segundo ataque con drones en menos de 24 horas contra su terminal portuaria en el mar Negro.

El petrolero NELS fue atacado durante la maniobra de bombeo de crudo, que tuvo que ser interrumpida, como ocurrió la víspera en el puerto ruso de Novorosíisk, según un comunicado de la compañía. Este nuevo ataque provocó un incendio en la cubierta del petrolero, que fue extinguido varias horas después por los equipos de emergencia del KTK. Por ese motivo, los tripulantes del barco (22, según la nota) tuvieron que ser evacuados por motivos de seguridad, con la excepción del capitán y su ayudante.

El KTK llamó a los países que incluyen el consorcio, varios de ellos occidentales, a condenar la agresión y a adoptar medidas para detener lo que llamó “ataques terroristas” contra una infraestructura de exportación de hidrocarburos extraídos por el consorcio en territorio de Kazajistán. También la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, llamó a la comunidad internacional a condenar el ataque, que tachó de “crimen de guerra”.

“Por lo tanto, los ataques deliberados contra instalaciones y buques civiles en las aguas de la terminal marítima del consorcio constituyen también un ataque contra los intereses de sus Estados miembros”

“Consideraremos la falta de una respuesta adecuada como complicidad y aprobación de la política de Kiev de intensificar (ataques) terroristas”, dijo Zajárova en un comunicado. Según la portavoz, Ucrania persiste en sus intentos de infligir “daños irreparables” al KTK, que agrupa a grandes empresas energéticas de Rusia, Kazajistán, Estados Unidos y una serie de países europeos.

“Por lo tanto, los ataques deliberados contra instalaciones y buques civiles en las aguas de la terminal marítima del consorcio constituyen también un ataque contra los intereses de sus Estados miembros”, aseguró Zajárova.

Un ataque similar perpetrado el domingo causó un incendio en el petrolero ASIA, que pertenece a la compañía estadounidense Chevron. Igual que hoy, no hubo que lamentar heridos ni se produjeron fugas o vertidos en el mar.

El consorcio tachó el ataque del domingo de “quinto acto de agresión directa” contra una instalación civil del KTK, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.

En esta fase de la guerra, Rusia y Ucrania lanzan ataques casi diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan mercancías en sus respectivos puertos

El KTK, un oleoducto de 1.500 kilómetros de largo, permite el bombeo del crudo de tres yacimientos petroleros kazajos con destino a Occidente, lo que corre a cargo de compañías como Chevron, ExxonMobil, Eni o Shell, pero también transporta petróleo ruso. De hecho, Rusia cuenta a través del Estado y la petrolera privada Lukoil con cerca de la mitad de las acciones del consorcio, mientras Kazajistán ostenta el 20,75% del control y el resto corresponde a otras compañías, en su mayoría europeas y occidentales.

En esta fase de la guerra, Rusia y Ucrania lanzan ataques casi diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan mercancías en sus respectivos puertos o en los de la Ucrania ocupada por Moscú.

Dos personas murieron el pasado viernes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv mientras se encontraban a bordo de un barco que estaba atracado allí. Otras cinco personas perdieron la vida el 13 de julio al atacar Rusia un barco que descargaba fertilizantes en un puerto de la región ucraniana de Odesa.

El 5 de junio las autoridades rusas informaron a Azerbaiyán de la muerte de cinco de sus ciudadanos en ataques ucranianos a dos barcos en el mar de Azov.