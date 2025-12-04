Ucrania pide una "paz justa" con garantías de seguridad y no un "apaciguamiento" de Rusia

Se filtra la transcripción de una llamada entre varios líderes europeos que temen una "traición" de EE UU a Kiev y el continente

Viena / Berlín/Ucrania demandó este jueves en Viena una "paz justa" basada en garantías de seguridad y no en un "apaciguamiento" de Rusia, durante la intervención de su ministro de Exteriores, Andrii Sibiha, ante el Consejo Ministerial de la OSCE.

"Hoy Rusia no quiere parar su guerra contra Ucrania. Mañana, no parará en su expansión de la guerra más dentro de Europa", advirtió el jefe de la diplomacia ucraniana, que dijo que su país quiere una paz que sea sostenible.

Sibiha afirmó que Ucrania quiere la paz "más que nadie" y agradeció a Estados Unidos y a los socios europeos su apoyo, pero advirtió de que cualquier acuerdo debe ser duradero y basado en garantías creíbles de seguridad.

"La paz debe ser sostenible, y la seguridad debe estar garantizada por fuerza real y por garantías reales. La seguridad debe ser la base de todo lo demás", subrayó.

El ministro ucraniano recordó que Europa ha sufrido demasiados acuerdos injustos en el pasado y "todos ellos sólo condujeron a nuevas catástrofes".

Sibiha añadió que "no debería haber lugar para criminales de guerra en esta mesa", en referencia a la delegación rusa, y tras recordar los crímenes de guerra cometidos por Moscú remarcó que "no habrá paz sin justicia y sin seguridad".

"Tenemos que actuar para lograr una verdadera, justa y duradera paz para Ucrania, porque todo está relacionado y todavía recordamos los nombres de aquellos que traicionaron a las futuras generaciones en Munich", afirmó Sibiha.

El ministro se refirió así al acuerdo en 1938 entre Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que permitió al dictador alemán Adolf Hitler anexionarse parte de República Checa, algo conocido como el 'apaciguamiento de Munich', que no evitó la Segunda Guerra Mundial.

"Algo así no debería repetirse de nuevo. Los principios deben ser intocables y necesitamos una paz real, no un apaciguamiento", dijo Sibiha sobre los principios de la OSCE, entre los que se incluyen la integridad territorial y la renuncia a la fuerza para solventar conflictos.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reúne a 57 Estados de América del Norte, Europa y Asia Central y es el único foro regional de seguridad en el que EE UU y Rusia se sientan en la misma mesa.

El llamamiento se produce el mismo día que el medio alemán Der Spiegel ha publicado la transcripción de una llamada telefónica entre varios líderes europeos que expresaron su desconfianza hacia EE UU y la posibilidad de que traicione a Ucrania y Europa.

En la llamada estaban el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, así como el propio también Zelenski, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, uno de los pocos líderes europeos que tiene una muy buena conexión con Trump. También participó el secretario general de la Otan, Mark Rutte, que tiene buena relación con el mandatario estadounidense.

"Existe la posibilidad de que Estados Unidos traicione a Ucrania en el tema territorial, sin claridad sobre garantías de seguridad", habría dicho Macron en la llamada, según una transcripción en inglés que cita el semanario germano, que dijo haber confirmado su contenido por dos participantes en la conferencia telefónica.

Para Zelenski habría "un gran peligro", advirtió supuestamente, ya que las exigencias rusas de cesiones territoriales son uno de los puntos más delicados de las negociaciones.

Merz a su vez dijo, según el documento, que Zelenski debía ser "extremadamente cuidadoso en los próximos días".

Stubb advirtió contra el dúo negociador, según la misma fuente. "No debemos dejar sola a Ucrania y a Volodímir con estos tíos"

"Están jugando juegos, tanto con vosotros como con nosotros", habría afirmado el canciller alemán, probablemente refiriéndose a los dos negociadores estadounidenses Steve Witkoff, un magnate inmobiliario, y Jared Kushner, yerno de Trump, señala el medio.

Der Spiegel afirma que mientras que los europeos elogian públicamente la nueva iniciativa de paz de Washington, el documento de la llamada muestra que, además de Merz y Macron, otros participantes de la llamada tampoco confían en los dos emisarios estadounidenses.

También Stubb advirtió contra el dúo negociador, según la misma fuente. "No debemos dejar sola a Ucrania y a Volodímir con estos tíos", dijo en un momento de la conversación, de acuerdo con el semanario alemán.

Rutte coincidió con el finlandés, según la transcripción. "Estoy de acuerdo con Alexander, debemos proteger a Volodímir", dijo.

A las consultas entre los europeos y Zelenski habían precedido el fin de semana conversaciones entre el asesor de seguridad ucraniano Rustem Umérov y los negociadores de Trump en Miami.