Los ucranianos cierran filas en torno a Zelenski ante las presiones de Estados Unidos

Rubio asegura que Trump está "frustrado y enfadado" por las acusaciones de Kiev sobre el bloqueo de inteligencia y armamento

Leópolis (Ucrania)/Nueva Delhi/Los ucranianos cierran filas en torno a su presidente, Volodímir Zelenski, ante lo que consideran un intento de Estados Unidos de obligar a su país a capitular mientras el país invadido trata de proteger sus intereses fundamentales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, admitió este martes que podría haber interceptores de proyectiles adquiridos por socios europeos para Ucrania pendientes de autorización estadounidense, aunque negó que exista una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev.

Las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, las nuevas restricciones a la ayuda militar y la posibilidad de que se celebren conversaciones de paz sin Ucrania han vuelto a suscitar alarma e indignación entre la población ucraniana.

"Trump apoya abiertamente a Putin y financia una guerra genocida contra el pueblo de Ucrania, que lucha por su libertad", subrayó en X Oleksandra Matviichúk, Premio Nobel de la Paz de 2022.

"Trump apoya abiertamente a Putin y financia una guerra genocida contra el pueblo de Ucrania", subrayó Oleksandra Matviichúk, Premio Nobel de la Paz de 2022

"Es aterrador pensar que puedan tomarse decisiones sobre el futuro de Ucrania sin que Ucrania participe", declaró a EFE Daria Novitska, una profesora de inglés de 32 años que vive entre Járkov, duramente bombardeada, y Kiev.

"Apoyo las negociaciones y la búsqueda de una manera de poner fin a la guerra, pero la paz no puede consistir simplemente en aceptar las condiciones impuestas por la parte más fuerte, capitular o renunciar a nuestros territorios", recalcó Novitska, que recibe tratamiento contra el cáncer en medio de los ataques contra infraestructuras civiles.

Según una encuesta publicada el lunes por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 61 % de los encuestados se opone firmemente a la exigencia de Rusia de que las tropas ucranianas se retiren de las zonas de la región de Donetsk que siguen bajo control de Kiev, incluso a cambio de garantías de seguridad.

La insinuación de Trump de que quien impide la paz es Zelenski y no el presidente ruso, Vladímir Putin, tampoco ha encontrado mucho respaldo entre los ucranianos.

"Aunque no estoy de acuerdo con algunas decisiones internas de Zelenski, creo que nuestro presidente defiende bastante bien nuestros intereses en el ámbito internacional", afirmó Novitska.

Cuanto más insinúa Trump que es necesario sustituir a Zelenski, más se aferran los ucranianos a su presidente

Cuanto más insinúa Trump que es necesario sustituir a Zelenski, más se aferran los ucranianos a su presidente, que ha mantenido una postura coherente en la defensa pública de los intereses fundamentales del país, señaló también Mikola Bielieskóv, investigador militar del Instituto de Estudios Estratégicos.

Muchos ucranianos quieren un nuevo presidente después de la guerra, pero son plenamente conscientes de que los esfuerzos por alcanzar la paz se ven frustrados por "Rusia y sus ambiciones imperialistas", comentó Antón Grushetski, director del instituto.

Subrayó que lo que necesita Ucrania ahora son interceptores para los sistemas de defensa antiaérea Patriot y aliados "verdaderamente comprometidos con la libertad y la democracia" que no conviertan a Ucrania en un "chivo expiatorio" mientras hacen negocios con Rusia.

El presidente ucraniano aseguró ayer que EE UU está retrasando la entrega de misiles interceptores para sistemas Patriot ya pagados que su Ejército necesita de forma urgente para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

El presidente ucraniano aseguró ayer que EE UU está retrasando la entrega de misiles interceptores para sistemas Patriot ya pagados

"Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", respondió Rubio en su visita a Bombay, al ser preguntado por un lote cuya entrega, según la pregunta, está pendiente de la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que Washington sopesa a diario las necesidades de protección de sus bases, las de sus socios y los requisitos de su presencia en la OTAN.

"Tenemos bases en Europa, nuestros socios también", señaló Rubio, quien mencionó una reciente amenaza contra un aeródromo en el Reino Unido y la existencia de otras instalaciones aéreas en la región, sin confirmar la situación concreta del lote por el que fue preguntado.

Zelenski ha denunciado también interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión de Starlink, el sistema de Elon Musk utilizado por su Ejército, limitaciones que ha atribuido a una supuesta intención de la Administración de Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia.

Rubio rechazó expresamente las acusaciones sobre la información de alerta y negó que los problemas para detectar ataques aéreos en Ucrania los días 13 y 18 se debieran a que Estados Unidos hubiera dejado de facilitar datos.

Rubio negó que los problemas para detectar ataques aéreos en Ucrania los días 13 y 18 se debieran a que EE UU hubiera dejado de facilitar datos

"Vi a alguien asociado con el Gobierno ucraniano decir que la gente en Ucrania está muriendo porque Estados Unidos les está denegando información. Eso es escandaloso. Es indignante. Eso sencillamente no es verdad", afirmó.

El secretario de Estado apuntó a un posible problema interno en el procesamiento y uso de la información recibida, aunque señaló que están investigando lo ocurrido.

"Nuestro entendimiento es que, en la medida en que eso ocurrió los días 13 y 18, se trató de una cuestión técnica. No fue resultado de ninguna directiva estadounidense de no proporcionar aviso anticipado de un ataque", sostuvo.

Rubio aseguró además que Starlink "es una empresa privada y comercial".

"En el fondo, el presidente está frustrado porque, en primer lugar, no le gusta que lo culpen por cosas que no son ciertas, incluidas las acusaciones de que de alguna manera había ordenado cortar el intercambio de inteligencia, y eso no es verdad", sostuvo Rubio.

Rubio declaró que Tump está "enfadado y frustrado por la falta de progreso en esas negociaciones después de haberle dedicado casi dos años"

"Pero él (Trump) está sin duda enfadado y frustrado por la falta de progreso en esas negociaciones después de haberle dedicado casi dos años", agregó.

El secretario de Estado confirmó haber mantenido hoy una llamada telefónica de 45 minutos con Zelenski sobre el asunto.

Según el representante de Washington, la demanda de Zelenski de comprar misiles interceptores es comprensible. "A todos los países del mundo les gustaría tener interceptores y en muchas partes del mundo los están pidiendo. Es probablemente el producto con mayor demanda en este momento en el ámbito de la defensa", indicó.

Las tensiones entre Zelenski y Trump se han intensificado en las últimas semanas, a raíz de la petición de Washington para que Kiev detenga sus ataques contra instalaciones de combustible rusas, todo ello mientras Moscú continúa bombardeando la infraestructura energética de Ucrania.

"El presidente entendería, y lo ha dicho de manera coherente desde el principio, que la forma en que esta guerra debe terminar es con un acuerdo negociado, y él quiere lograr uno", subrayó Rubio.

Aunque Zelenski se ha abstenido de criticar directamente a Trump, ha expresado abiertamente su decepción por las actuaciones de Estados Unidos y por sus consecuencias negativas.

Aunque Zelenski se ha abstenido de criticar directamente a Trump, ha expresado abiertamente su decepción por las actuaciones de EE UU y por sus consecuencias negativas

"No puede limitarse a guardar silencio en la situación actual, a pesar de su habitual tendencia a mostrarse muy conciliador con Trump", recalcó a EFE Volodímir Dubovík, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional I. Méchnikov de Odesa.

La conversación entre Zelenski y el secretario de Estado estadounidense este martes demuestra que Trump no puede ignorar por completo que "la mayoría de los estadounidenses" apoya a Ucrania, opinó el analista Vitali Pórtnikov.

Muchos esperan que la situación pueda mejorar después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE UU, que determinarán si los republicanos mantienen su actual mayoría en el Congreso ante unas encuestas favorables para la oposición demócrata en ambas cámaras.

Muchos esperan que la situación pueda mejorar después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE UU

Sin embargo, Dubovík no cree que las tensiones entre EE.UU. y Ucrania disminuyan después de las elecciones.

"La solución pasa por redoblar los esfuerzos con la Coalición de los Voluntarios, los europeos y otros socios, y acelerar el desarrollo y la producción de armamento", subrayó.

"Es importante que Ucrania mantenga la unidad, trabaje con sus socios europeos y aproveche al máximo sus propias capacidades, tanto militares como diplomáticas. Cuanto más sólida sea nuestra posición, menos posibilidades habrá de que alguien pueda decidir nuestro futuro en nuestro lugar", afirmó también Novitska.