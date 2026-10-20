Zelenski habla con Rubio de la restricción al flujo de inteligencia y la conexión Starlink

"Le estoy agradecido por su disponibilidad a ayudar y por su posición clara”, escribió en X sin dar detalles del contenido

Kiev/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes que ha hablado por teléfono con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, sobre los suministros a Ucrania de misiles antibalísticos y sobre las interrupciones en la transferencia de información de inteligencia y la restricción a la conexión que ofrecen los satélites estadounidenses Starlink al Ejército ucraniano.

“He hablado con Marco Rubio, y ha sido una conversación sustancial, centrada en asuntos importantes. Le estoy agradecido por su disponibilidad a ayudar y por su posición clara”, escribió en X Zelenski.

La llamada entre Zelenski y Rubio es el primer contacto público al más alto nivel que mantienen Kiev y Washington desde que Ucrania empezara a denunciar hace más de una semana que había dejado de recibir información de inteligencia sobre algunos lanzamientos de misiles balísticos rusos.

El Gobierno noruego ha anunciado este martes que Zelenski viajará hoy a Oslo para mantener allí una reunión al respecto con el mediador estadounidense Steve Witkoff

Desde entonces, Zelenski ha intercambiado múltiples reproches en público con el presidente Donald Trump y se ha quejado también de que la velocidad a la que funcionan las terminales del paquete militar de conexión a internet de Starlink que emplea el Ejército de Ucrania han dejado de funcionar cuando los drones que las utilizan alcanzan velocidades de entre 130 y 161 kilómetros por hora.

Por último, el presidente ucraniano aseguró ayer que EE UU está retrasando la entrega a Ucrania de misiles interceptores para sistemas Patriots que su Ejército necesita de forma urgente para proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Zelenski ha atribuido estas limitaciones en la asistencia de EE UU a la supuesta intención de la administración del presidente Donald Trump de que Ucrania capitule ante Rusia.

El presidente ucraniano recordó en su mensaje sobre su llamada con Rubio que la conversación tiene lugar mientras continúan los contactos diplomáticos entre Kiev y Washington para buscar una salida negociada a la guerra.

El Gobierno noruego ha anunciado este martes que Zelenski viajará hoy a Oslo para mantener allí una reunión al respecto con el mediador estadounidense Steve Witkoff, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. El otro mediador de EE UU para la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner, participará por videoconferencia.