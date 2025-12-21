Los ucranianos tratan de mantener el espíritu navideño en medio de los ataques rusos

Las decoraciones navideñas conviven con un fondo lleno de destrozos por la guerra

Uno de cada dos niños ha pedido una batería ante los apagones, ya que las zonas del frente sufren los ataques rusos contra el sistema energético

Leópolis/En medio de los cortes de electricidad generalizados, los ataques aéreos de Rusia y los combates en curso, las decoraciones navideñas aparecen en las calles ucranianas al tratar los lugareños, incluidos los que viven en las regiones del frente, de mantener algo del espíritu festivo, sobre todo por sus hijos.

“Nuestros soldados nos defienden en el campo de batalla mientras nosotros protegemos nuestra cultura aquí”, dijo un orador en la inauguración de un belén frente al edificio del ayuntamiento de Leópolis, una ciudad en el oeste de Ucrania, a unos 900 kilómetros de la línea del frente.

Los primeros villancicos del año fueron cantados por un coro vestido de forma festiva, al que se unió un pequeño grupo de personas. También se pudo ver a varios hombres uniformados, entre ellos Andrí Sacerdote, oficial de la 24ª Brigada del Ejército, que actualmente defiende Donetsk.

Los primeros villancicos del año fueron cantados por un coro vestido de forma festiva

Sacerdote ayudó a montar el belén, con altas figuras de madera al estilo tradicional que se ha mantenido a lo largo de los siglos, y explicó que Anton Lubi, el artista que lo creó hace 11 años, no pudo acudir a Leópolis desde el frente en esta ocasión.

“La historia que cuenta es tan relevante como siempre”, dijo, al comparar la defensa de Ucrania contra la invasión con la lucha bíblica entre el bien y el mal reflejada en el belén, situado a pocos metros de los retratos de varios defensores caídos recientemente.

En las calles cercanas, muchos edificios están adornados con decoraciones modernas, a menudo junto a generadores de diésel listos para entrar en funcionamiento en caso de otro corte de electricidad debido a los continuos ataques rusos contra el sistema energético.

En algunos lugares donde normalmente se encontrarían decoraciones, hay en su lugar grandes códigos QR. Cuando se escanean con un teléfono, llevan a campañas de micromecenazgo para apoyar la defensa aérea y otras unidades del Ejército ucraniano, siempre necesitadas de fondos para comprar equipamiento vital.

“Tenemos que estar preparados de que esta no será la última Navidad de la guerra”, dijo Sacerdote, al señalar que la existencia y la prosperidad del país requerirán un esfuerzo constante por parte de todos los ucranianos.

“Tenemos que estar preparados de que esta no será la última Navidad de la guerra”

“La guerra continúa, pero el tiempo se acaba rápidamente y los niños solo tienen una infancia”, dice Inna Achkasova, de la organización benéfica Renos de San Nicolás, con sede en Járkov, en el extremo opuesto de Ucrania.

A pesar de los ataques diarios de Rusia desde el otro lado de la frontera, a solo 30 kilómetros de distancia, la ciudad está iluminada, dijo a EFE. Aunque las decoraciones cuelgan con frecuencia junto a tablas de madera que cubren las ventanas destrozadas por las explosiones, los lugareños y miles de ucranianos desplazados se enorgullecen de la negativa de la ciudad a ceder a la desesperación y la angustia.

Junto con otros voluntarios, Achkasova ha visitado decenas de pueblos y ciudades que han sufrido aún más, desde una ocupación temporal rusa y ataques, para montar actuaciones festivas para los niños que quedan.

Cada niño recibe regalos, conseguidos gracias a donantes que han respondido a las cartas que los niños han enviado a San Nicolás y que la iniciativa ha publicado en línea.

Aunque algunos niños piden regalos típicos, como dulces y peluches, la paz y la victoria ocupan un lugar destacado en las más de 1.820 peticiones a San Nicolás que han recibido los “renos”.

De hecho, uno de cada dos niños ha pedido una batería externa, ya que las zonas del frente sufren especialmente los ataques rusos contra el sistema energético, y su acceso a la información y la educación depende del suministro eléctrico.

Con la guerra a gran escala en curso desde hace casi cuatro años, algunos niños nunca han participado en las fiestas de Navidad

Con la guerra a gran escala en curso desde hace casi cuatro años, algunos niños nunca han participado en las fiestas de Navidad o Año Nuevo, señala Achkasova, y tienen una gran necesidad de atención y socialización.

Los voluntarios cuentan con que sus visitas continuarán mucho después de Navidad, ya que buscan momentos de tregua entre los continuos ataques rusos.

La mitad del equipo se ha unido a las fuerzas de defensa ucranianas. Los voluntarios que quedan no tienen intención de abandonar su esfuerzo.

“Sí, es peligroso en los lugares que visitamos. Pero sigue habiendo niños allí. Y eso significa que los renos también tienen que llegar hasta allí”, subraya Katia, uno de ellos.