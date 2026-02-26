“La única manera en que Cuba puede tener un futuro mejor es si adopta un modelo económico diferente”, insiste Marco Rubio

Junto a la reciente flexibilización de sanciones petroleras, el secretario de Estado reitera que el régimen tiene que hacer “reformas drásticas”

La Habana/Las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, tras su presentación en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), celebrada este miércoles en San Cristóbal y Nieves, no aportaban gran novedad, pero insistían en el punto principal de la Administración de Donald Trump en lo que a los cambios en la Isla se refiere. “La única manera de que Cuba tenga un futuro mejor es adoptando un modelo económico diferente”, insistió el funcionario ante la prensa.

Rubio responsabilizó al modelo económico y político del régimen cubano por la crisis que enfrenta la población: “La razón por la que las cosas están tan mal es porque tienen un modelo económico que ‘no existe’, que no funciona”. Y subrayó que Cuba necesita cambios radicales para mejorar la calidad de vida de su gente.

Tras ser preguntado si su país intervendría de alguna manera en una posible transición, afirmó: “Si Cuba quiere hacer esas reformas drásticas que abran espacio tanto para la libertad económica como finalmente política del pueblo de Cuba, obviamente a Estados Unidos le encantaría ver eso, y sería de ayuda”.

El secretario de Estado también atacó explícitamente el programa de exportación de médicos cubanos, que durante décadas ha sido una fuente clave de divisas para La Habana. Calificó ese esquema como una forma de “trata de personas” y explotación laboral, sosteniendo que los médicos que participan “trabajan bajo condiciones en las que reciben muy poca remuneración y tienen restricciones en su libertad de movimiento”, y que muchos países que contratan esos servicios “están pagando dinero al régimen cubano que no llega a los profesionales”.

Refiriéndose a la reciente flexibilización que permite exportaciones de petróleo venezolano destinadas al pueblo y al sector privado en Cuba, enfatizó en la condición estricta de que estas exportaciones no deben beneficiar al régimen. Insistió en esta medida reforzando su convicción de que la apertura económica y la libertad política son condiciones necesarias para aliviar la situación en la Isla. Como una amenaza, advirtió que si se comprueba que los combustibles beneficiados por esta medida llegan a instituciones estatales, las sanciones se restablecerán de inmediato.

El Departamento del Tesoro de EE UU publicó este miércoles una guía en la que indica que serán emitidas licencias para que empresas privadas puedan enviar petróleo de origen venezolano y sus derivados hacia Cuba para uso comercial y humanitario. La medida, parte de la llamada Excepción de Licencia SCP (“Support for Cuban People”) y se presenta como una herramienta para aliviar la grave escasez de energía en la Isla.

La condición estricta es que estas nuevas licencias se concederán únicamente si los combustibles son gestionados por entidades y personas del sector privado cubano para fines comerciales o humanitarios, y nunca para el beneficio de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las instituciones estatales que sostienen al régimen de La Habana.

Durante la actual cumbre de Caricom la reacción entre los líderes caribeños a la presencia de Rubio ha sido desigual. Una gran parte ha recibido con optimismo la nueva proyección de EE UU en el Caribe, pero algunos gobiernos –incluyendo Jamaica, Trinidad y Tobago y otros miembros de la Comunidad– han defendido históricamente la cooperación médica cubana como un pilar determinante de sus sistemas sanitarios, y señalan que retirar la presencia de estos médicos podría afectar servicios de salud esenciales en sus países.

Algunas naciones caribeñas ya han respondido a la presión de Washington, ajustando sus acuerdos con La Habana, como Guyana o Bahamas. En días recientes, autoridades de Dominica anunciaron cambios graduales en su programa de médicos cubanos, aunque enfatizaron que la cooperación continuará sin afectar a la población local.