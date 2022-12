Unos 16.000 migrantes, incluyendo cubanos, cruzaron a EE UU en 48 horas

En tan solo 48 horas han ingresado 16.000 migrantes irregulares desde la frontera de México a Estados Unidos, según datos de la Patrulla Fronteriza. Los oficiales tienen la orden de "procesar más rápido" y sacar al menos a 10.000 personas de la custodia "por cualquier medio", antes de la visita de este martes a El Paso (Texas) del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo la periodista Ali Bradley.

El lunes se registró el cruce más numeroso de un solo grupo conformado por 1.500 migrantes por El Paso. "La Patrulla Fronteriza tiene a más de 5.000 indocumentados bajo custodia y dejó libres a cientos en las calles de la ciudad", señaló el periodista Bill Melugin, de la cadena Fox News. Estas personas pasaron la noche a la intemperie con temperaturas por debajo de 0 grados Celsius .

Por El Paso se han registrado en promedio "2.460 cruces ilegales diarios" de grupos de cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos y hondureños, según el oficial Peter Jaquez. A una semana de que finalice el Título 42, que obliga a la devolución expedita de los migrantes, las ciudades fronterizas y organizaciones caritativas temen la llegada diaria y masiva de migrantes como ha sucedido en El Paso y han pedido al Gobierno de Joe Biden ayuda para recibir estas familias.

"Se nos solicitó apoyar, recibimos a grupos familiares. Damos vinculación laboral", declaró este lunes a EFE Ana Laura Rodela, coordinadora general del Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario. "Todos los que ingresan pueden tener un empleo formal. Ahorita llegan tres camiones, con 600 personas. Son familias principalmente de Ecuador y Nicaragua, aquí en este albergue habrá dispersión de personas porque no caben todos en este lugar".

El pasado jueves 535 cubanos pasaron nadando el Río Bravo y se entregaron a la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas. Se trataba entonces del grupo más grande que había entrado de golpe a EE UU. Los naturales de la Isla fueron reunidos en un área cercana al rancho Lehmann junto con otros 74 migrantes de Nicaragua, 49 de Colombia, tres de Ecuador y tres de México y 12 niños no acompañados.

En declaraciones al canal ABC, el teniente Chris Olivarez, del departamento de Seguridad Pública de Texas, advirtió de que "El Paso nunca había experimentado algo como esta migración masiva. Los números son históricos. Debemos encontrar la forma de detener esto, es necesario que se aplique una política".

