La venezolana Conviasa reduce sus vuelos a Cuba y Nicaragua

Cubana de Aviación también limita sus operaciones a un solo vuelo semanal con origen en Madrid y destino final en Santiago de Cuba

Madrid/La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció este martes que reprogramará sus vuelos previstos hacia y desde Cuba entre el 10 y 19 de febrero, tras la crisis por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la Isla. La decisión afecta, del mismo modo a las rutas a Nicaragua, debido a los cambios en la política de visados anunciados por el Gobierno de Daniel Ortega y en vigor desde el domingo.

Con la modificación habrá un solo trayecto de ida y vuelta entre las capitales venezolana y cubana por jornada y un único vuelo, incluido el retorno, entre Caracas y Managua el próximo jueves, 19 de febrero.

La decisión se produce dos días después de que las autoridades cubanas informaran a las aerolíneas de que no había más combustible para vuelos internacionales en nueve aeropuertos de la Isla. La comunicación fue emitida a través del servicio Notam (Aviso a aviadores) y provocó que las compañías con vuelos diarios a Cuba –principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas– empezaran a tomar medidas de emergencia.

El aviso tiene una validez inicial de un mes, lo que significa que estará vigente hasta el 11 de marzo, aunque podría renovarse si las condiciones actuales se mantienen.

A ello se suma la medida del Gobierno de Nicaragua, copresidido por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de realizar un cambio en la clasificación migratoria de visado para ciudadanos de Cuba, que pasan de la categoría A, exento de visa, a la C, de visa consultada sin costo.

A pesar de que el nuevo documento es gratis, la decisión supone una traba para los viajes al país que durante los últimos cuatro años ha sido vía de escape para cientos de miles de cubanos en su ruta hacia EE UU e implicará, en principio, un descenso en la necesidad de plazas en unos vuelos que antes iban repletos.

A esto cabe añadir el anuncio realizado por la estatal Cubana de Aviación, que cancela uno de los dos vuelos semanales que mantenía entre Cuba y España a través de la aeronave arrendada a la española Plus Ultra.

Según mensajes enviados a algunos clientes y obtenidos por Diario de Cuba , hasta el 8 de marzo se suspenden los vuelos de los viernes desde Madrid y domingo, con origen en La Habana y Santiago. La compañía mantendrá, previsiblemente, las salidas de los martes con regreso los jueves.

La mayoría de los viajeros afectados son los de Santiago de Cuba, que forman el 70% de los usuarios que toman esa ruta, con fin en la capital oriental.