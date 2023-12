La oposición y el exilio venezolano deploran la liberación de Alex Saab, recibido con honores por Maduro

(EFE). -Los partidos opositores de Venezuela Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) condenaron este miércoles la liberación en Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab –reconocido por el Gobierno como un diplomático–, a quien las formaciones ven como un "delincuente".



VP, el partido venezolano fundado y liderado por el opositor Leopoldo López, lamentó que con esta liberación "no hayan sido cumplidos" los compromisos establecidos entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en octubre pasado, cuando firmaron un acuerdo en Barbados.



"No podemos avalar de ninguna manera la liberación de Alex Saab, uno de los mayores responsables de la emergencia humanitaria y del saqueo a nuestro país (...) Saab no es un preso político, es un delincuente que ha causado un daño incalculable a nuestro país", expresó la formación a través de X (antes Twitter).



En la misma red social, VP remarcó que no formó parte de la "negociación bilateral anunciada" entre Caracas y Washington, que se saldó con la liberación de Saab -detenido desde el 12 junio de 2020- y de una treintena de "presos políticos" en Venezuela, entre ellos 10 estadounidenses.



Asimismo, PJ –la formación en la que milita el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles– subrayó que se trató de una "negociación directa" entre los Gobiernos de ambos países, que favoreció a Saab, señalado por la Justicia estadounidense como testaferro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.



"Esta liberación no viene con ninguna garantía electoral ni con la liberación total de todos los presos políticos en Venezuela. Por ello, condenamos firmemente la liberación de Alex Saab, quien debe ser juzgado por todos los delitos cometidos que han afectado a millones de vidas de venezolanos", remarcó el partido en un comunicado.



El empresario colombiano –preso en Miami desde el 16 de octubre de 2021, cuando Cabo Verde lo extraditó– fue recibido con abrazos en el palacio presidencial de Miraflores por Maduro, quien lo calificó como "un hombre valiente y patriota" que "resistió por 40 meses las condiciones más adversas y dolorosas de secuestro".

"Ha triunfado la verdad", remarcó el líder chavista, que insistió en que el empresario estuvo recluido en una "cárcel inmunda", donde fue sometido a "tortura física, psicológica, amenazas y mentiras".

El mandatario agradeció al emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, por actuar como un "facilitador brillante de exquisita diplomacia para los diálogos" entre Caracas y Washington, que permitieron este "canje" de detenidos, por el que una treintena de "presos políticos" fueron puestos en libertad en Venezuela, entre ellos una decena de estadounidenses.

Además, Maduro reiteró a su homólogo estadounidense, Joe Biden, su disposición para unas relaciones "cara a cara" y "con respeto" entre ambos países, que no comparten embajadores desde 2010.

Saab, por su parte, agradeció al Gobierno chavista por lograr el "milagro" de su liberación, alcanzada luego de años de gestiones.

Según la acusación, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y su mano derecha, Álvaro Pulido –detenido en abril de este año en el país caribeño por supuesta corrupción–, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE UU, razón por la que Washington tenía jurisdicción en el caso.

La operación ha sido muy criticada por varios congresistas republicanos por Florida, como el senador por Florida Marco Rubio, quien calificó de "vergüenza" la liberación de Saab.



"Es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela. Desafortunadamente, este intercambio sólo incentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos", señaló en un comunicado.



El senador dijo que a la puesta en libertad de Saab se suma el reciente levantamiento por parte de EE UU de sanciones contra Venezuela, así como la liberación en 2022 de los sobrinos de Maduro a cambio de siete prisioneros estadounidenses.



"Un enfoque de solo otorgar concesiones a un narcodictador, cuya única aspiración es mantener su control ilegal en el poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de EE UU", agregó el senador.



"Hoy presenciamos la última demostración de la política de apaciguamiento de la Administración Biden hacia el régimen antiamericano y narcotraficante de Maduro. Indignante y peligroso, pero no sorprendente", señaló el congresista por Florida Mario Díaz-Balart en una publicación en X.



Por su parte, el legislador por Florida Carlos Giménez se sumó a una rueda de prensa organizada por la organización Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), en la que denunció "la liberación patética del criminal compinche de Nicolás Maduro, Alex Saab".



"La liberación de Saab pone en riesgo la seguridad de cualquier estadounidense que puede ser secuestrado por un régimen enemigo a cambio de concesiones", agregó el exalcalde del condado de Miami-Dade, que congrega a una de las mayores poblaciones de venezolanos en EE UU.



La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) tildó a su vez de "desastrosa" la decisión de la Administración del presidente de EE UU.



"El régimen de Nicolás Maduro ha salido muy fortalecido con las decisiones tomadas por EE UU y genera una expectativa muy negativa en la comunidad venezolana", señaló en un comunicado José Antonio Colina, presidente de esta organización con sede en Miami.



Al coro de críticas se sumó la legisladora María Elvira Salazar, también republicana y representante de un distrito electoral del sur de Florida, y quien calificó de "nueva victoria para el régimen de Maduro" la puesta en libertad de Saab.



La legisladora recalcó que los rehenes estadounidenses "son bienvenidos a casa", pero cuestionó que el Gobierno de Maduro no haya mostrado apertura para resolver en lo inmediato asuntos relacionados con las elecciones presidenciales en Venezuela.



"¿Cuándo (la líder opositora) María Corina Machado se podrá postular para presidenta sin que la persigan?", preguntó en una publicación en X.

Joe Biden, por su parte, prometió que seguirá vigilando que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, cumpla con la ruta hacia unas elecciones libres y democráticas en el país sudamericano.

El líder estadounidense celebró en la nota que diez estadounidenses detenidos en Venezuela hayan sido liberados y se encuentren "camino a casa" donde pondrán reencontrarse junto a sus familias.

Además, Venezuela extraditó a Estados Unidos al contratista militar Leonard Francis, quien se encontraba huido de la Justicia estadounidense, que lo acusa de corrupción.

Biden aseguró que su Administración trabaja para que Venezuela cumpla con sus "compromisos", como la hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas acordadas entre el chavismo y la oposición, y que el mandatario estadounidense considera "un importante y positivo paso adelante".

"Seguiremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos las decisiones que sean necesarias. Nosotros apoyamos la democracia en Venezuela y las aspiraciones del pueblo venezolano", dijo.

