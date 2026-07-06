Los venezolanos lideran la búsqueda entre los escombros de los desaparecidos en el terremoto

Caracas/ La Guaira/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció cambios en su gabinete este domingo, once días después del doble terremoto que dejó al menos 3.342 muertos, mientras el país suramericano ha asumido la búsqueda de cuerpos sepultados por los numerosos derrumbes en la devastada región costera de La Guaira.

La mandataria, quien asumió el cargo hace seis meses, luego de que Estados Unidos capturara al depuesto presidente Nicolás Maduro, designó al ingeniero Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de la chavista Jacqueline Faría, a quien ordenó "conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Garcés, nombrado recientemente como jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de viviendas afectadas, asume su nueva "responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer" el transporte, explicó la jefa de Estado en redes sociales.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en La Guaira.

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento

En los edificios derrumbados de La Guaira, no hubo en la jornada grupos grandes y casi todos los que quedaban eran venezolanos, principalmente familiares y voluntarios, que siguen levantando los pesados escombros en busca de cuerpos.

"Mijita, ¿dónde estás? No te veo", grita Marco Contreras en el acceso de un estacionamiento subterráneo que apenas ayer consiguieron destapar. Del interior sale un olor muy fuerte y las plazas donde se ubican los vehículos están completamente aplastadas por el techo del primer piso.

Este señor mayor busca desde hace once días a su hermana, que vivía sola con una perrita en la primera planta de este edificio del que no queda ni una sola parte en pie.

José Riva está con su grupo de mineros tratando de cavar agujeros para buscar a los desaparecidos y fueron ellos quienes quitaron la placa que tapaba el acceso al estacionamiento. Cuenta a EFE que han sacado diez cadáveres, pero les dijeron que había 25 personas fallecidas en este edificio.

Han traído desde sus zonas mineras maquinaria para poder comenzar a quitar escombros, lo cual ahora mismo es la mayor exigencia de los familiares que llevan muchos días viendo cómo los rescatistas internacionales –de los que apenas queda un grupo pequeño– pasaban por sus edificios con tecnología pero no podían encontrar señales de vida.

El gobierno venezolano estima que hay 190 edificios colapsados y cifró el 1 de julio en 1,25 millones de toneladas los escombros generados solamente en la localidad de Caraballeda.

Carlos García, un operario de maquinaria, llegó a La Guaira el día siguiente del terremoto y va buscando quién le preste excavadoras para ayudar. Trata de abrir huecos "poco a poco" por si hay aún alguien con vida: "Voy poco a poco y así sacamos los cuerpos; ya llevo ocho y ahí vamos", explica a EFE.

Voy poco a poco y así sacamos los cuerpos; ya llevo ocho y ahí vamos", explica a EFE

La mayoría de los que están colaborando con estas duras tareas son voluntarios como Arcángel Orojoite, un militar que está de permiso y se ha desplazado a Playa Grande, la otra zona afectada por el terremoto, en Catia la Mar.

Colabora en las labores de un edificio de 12 plantas desplomado donde trabajan varias retroexcavadoras y una grúa que ha aportado un vecino que busca a su familia.

"El impacto psicológico es fuerte porque estamos hablando de que sacamos diez cuerpos diarios, once, y es fuerte, pero aquí entre todos nos hemos ayudado", dice este joven a EFE. Han conseguido sacar a varias personas con vida pero calculan que debe haber unas 120 personas fallecidas en esta torre.

"Hasta el momento hemos hecho lo que nos han permitido nuestras manos y nuestras herramientas, pero ya llegamos a un punto en que indispensablemente necesitamos maquinaria pesada", explica este militar, apenas unos segundos antes de que por la calle que tiene enfrente lleguen dos grandes máquinas, mandadas a traer por el ejército.

En la zona baja de este edificio, una gran excavadora baja el brazo y la pala comienza a excavar. Una, dos, tres veces. Y serán muchas más las que lo vuelvan a repetir hasta que consigan sacar todas las toneladas de escombros que han dejado los terremotos.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo a EFE que la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate fue transferida a Protección Civil de Venezuela, que trabajará con los equipos locales y con los internacionales que aún están en el país. El proceso incluyó el traspaso de información operativa y capacitación sobre metodologías.

Desde Macuto, La Guaira, Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, dijo a EFE que hay "cada vez más desplazamientos" de afectados desde La Guaira a regiones que no sufrieron daños considerables.

Además, aseguró que hay "muchas necesidades", sobre todo la relacionada con la asistencia de las personas, que "son miles y miles"

Además, aseguró que hay "muchas necesidades", sobre todo la relacionada con la asistencia de las personas, que "son miles y miles".

El Gobierno español computa 35 ciudadanos de su país muertos por el doble terremoto, mientras que 140 siguen desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros. Por su parte, Portugal confirmó que el número de portugueses fallecidos subió a 95, entre ellos 17 menores de edad, mientras que 58 no han sido encontrados.

Las autoridades venezolanas aseguraron que al menos 16.740 personas resultaron heridas, 148 más respecto al balance anterior.

Este 5 de julio se conmemoró el 215 aniversario de la independencia venezolana y la presidenta encargada encabezó un acto en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, durante el que ordenó la creación de una unidad castrense para atender emergencias, frente a las críticas por la falta de respuesta de las fuerzas armadas tras el doble terremoto.

Por su parte, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado dijo en un mensaje en X con motivo del Día de la Independencia que su país "hoy está indignado y urgido" y que América "toda y Occidente no pueden permitirse vacilaciones".

En vista de la reanudación el lunes de las clases en las zonas no afectadas por los sismos, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) exigió que "no se obligue al reinicio ni a la continuidad de actividades escolares sin una debida evaluación técnica, estructural y patológica de las edificaciones".

En un comunicado, advirtió que retomar las actividades en espacios que no cuenten con una certificación formal de habitabilidad emitida por ingenieros, técnicos y organismos de protección civil competentes "es una irresponsabilidad que pone en riesgo inminente" a los estudiantes y docentes.

"Reafirmamos la invariable solidaridad de Cuba con la hermana nación bolivariana y nuestra voluntad de continuar cooperando, fundamentalmente en las actuales circunstancias provocadas por el doble sismo"

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto y aseguró que reza por el pueblo venezolano en este "momento tan difícil". El Gobierno de Cuba también expresó su "invariable solidaridad" y cooperación.

"Reafirmamos la invariable solidaridad de Cuba con la hermana nación bolivariana y nuestra voluntad de continuar cooperando, fundamentalmente en las actuales circunstancias provocadas por el doble sismo", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales. Además felicitó "al Gobierno y pueblo de Venezuela en el 215 aniversario de su independencia".

Colombia desplegó un hospital de campaña hacia Venezuela para reforzar la atención médica a los damnificados, mientras que dos buques de la Armada de México zarparon con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria hacia el país caribeño, a donde, por otro lado, partió un nuevo grupo de brigadistas argentinos para el relevo de equipos de búsqueda y rescate.