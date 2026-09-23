Los venezolanos protestan en Nueva York y Florida por el reconocimiento a Delcy Rodríguez

Un grupo de venezolanos protesta en la de la sede de la delegación venezolana de la ONU.

Los migrantes lamentan ser objetivo de la política de deportaciones mientras la mandataria se reúne con Donald Trump

Nueva York/ Doral/Decenas de personas se reunieron este martes junto a sindicalistas para protestar frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas contra la participación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de esta organización, que tiene previsto sea este jueves.

El ex gobernador opositor Andrés Velásquez declaró que Rodríguez "no representa a Venezuela" y que aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, sede internacional de la ONU, esto no va a "lavarle la cara" de su responsabilidad en el "golpe de Estado cometido" en julio de 2024, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia fraude en la proclamación de Nicolás Maduro como ganador.

"A ella no la eligió nadie, que es lo que da la fuerza de una representatividad ante un organismo como las Naciones Unidas", subrayó Velásquez sobre Rodríguez, quien fue reconocida como jefa de Estado por EE UU en marzo.

"A ella no la eligió nadie, que es lo que da la fuerza de una representatividad ante un organismo como las Naciones Unidas", subrayó Velásquez sobre Rodríguez, quien fue reconocida como jefa de Estado por EE UU en marzo

En la misma línea, el activista político Noel Álvarez, expreso político y parte del equipo de campaña de la mayor coalición opositora en las elecciones de 2024, consideró que en Venezuela hay "una acefalía presidencial".

"No tenemos a un presidente legítimo y, por lo tanto, rechazamos tanto las reuniones que está haciendo la señora Delcy Rodríguez en Nueva York como también el dirigirse a todos los países", manifestó Álvarez, quien añadió que "la única" legitimidad la da el voto.

Sobre la reunión de Rodríguez con Trump, Velásquez indicó que "el único punto de interés" para los venezolanos es que se establezca "definitivamente" la fecha para unas elecciones presidenciales.

"Esa reunión la hace Donald Trump para fortalecer sus relaciones de tipo de negocios comerciales, pero no da ninguna legitimidad a este régimen usurpador, que yo lo califico como la prolongación de la dictadura de Nicolás Maduro", subrayó el opositor.

Este ha sido el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

En Doral, la ciudad de Florida con mayor proporción de venezolanos de Estados Unidos, activistas y políticos criticaron también el encuentro, que ocurre a la vez que esta comunidad se ha vuelto "foco" de las deportaciones con ayuda la policía local.

Líderes comunitarios exigieron frente al Ayuntamiento de Doral, ciudad en la zona metropolitana de Miami apodada ‘Doralzuela‘, para exigir que la alcaldesa, Christi Fraga, y los concejales rompan el acuerdo ‘287(g)’, que autoriza a la policía local a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Podían haber defendido a su comunidad, podían haber dicho que no (firmar la cooperación con ICE), pero decidieron no hacerlo. ¿Y por qué? Porque apoyan al presidente Trump", declaró Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), que representa a venezolanos en Estados Unidos.

"Podían haber defendido a su comunidad, podían haber dicho que no (firmar la cooperación con ICE), pero decidieron no hacerlo. ¿Y por qué? Porque apoyan al presidente Trump"

"El mismo presidente Trump que esta noche a las 7:00 de la noche se reúne con la representante de la dictadura ilegítima en Venezuela, Delcy Rodríguez, en un hotel en Nueva York para terminar de darle la legitimidad que ningún venezolano le ha dado", añadió la activista.

Ferro alertó que el miedo a las deportaciones ha convertido en una "ciudad fantasma" a Doral, con 81.000 habitantes, de los que más del 85% son hispanos y la mitad del total son venezolanos, quienes festejaron en enero pasado en las calles la captura del entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

El ambiente festivo de entonces contrasta con el temor actual de los venezolanos, a quienes la Administración de Trump ha quitado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario que otorgó el ex presidente Joe Biden (2021-2025).

A esto se suma que Doral firmó en enero un ‘acuerdo 287(g)’, con el que la policía local coopera con ICE, por lo que los habitantes denuncian de forma constante en sus redes sociales la presencia de patrullas y el arresto de inmigrantes, incluyendo quienes tienen permisos de trabajo y solicitudes de asilo.