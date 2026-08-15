Venezuela anuncia 131 excarcelaciones tras el primer ciclo de diálogo con la oposición

Marco Rubio considera las liberaciones un “paso crucial” y asegura que 1.046 venezolanos han salido de prisión desde enero

Caracas/El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, calificó este viernes como un “paso crucial” para la reconciliación de Venezuela la reciente liberación de más de 130 presos políticos y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero.

“Continuamos avanzando en el plan de tres fases. Estados Unidos sigue de cerca el proceso liderado por los venezolanos de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”, afirmó Rubio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Rubio añadió que EE UU seguirá “monitoreando de cerca” el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases, en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una transición política en Venezuela.

El Gobierno venezolano anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de los centros de reclusión de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por EE UU entre el chavismo y la oposición.

“Continuamos avanzando en el plan de tres fases. EE UU sigue de cerca el proceso liderado por los venezolanos de conversaciones presenciales con las autoridades interinas”

Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

Las liberaciones se han dado en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda (norte) cercanas a Caracas, según organizaciones no gubernamentales, que exigen junto con partidos opositores la liberación de todos los presos políticos.

La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos, anunció este viernes en X que al menos 40 presos políticos habían sido liberados. Previamente, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, había dicho que se trata de un proceso que “sigue en curso”, por lo que pidió “paciencia para la difusión de información verificada y completa”.

Entre las personas excarceladas hay seis mujeres, una de ellas Emirlendris Benítez, quien estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018, contra el entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York tras su captura en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Entre las personas excarceladas hay seis mujeres, una de ellas Emirlendris Benítez, quien estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018

Foro Penal no ha informado sobre las condiciones de libertad, aunque la ONG suele utilizar el término “excarcelado” para referirse a personas que salen de prisión bajo medidas restrictivas.

Hasta el pasado lunes, la ONG Foro Penal reportaba 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares.

Las nuevas liberaciones llegan un día después de que Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora en las negociaciones de transición política, se comprometiera el jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los “próximos días”.

La opositora sostuvo el martes una reunión con un grupo de ex presos políticos de Venezuela a propósito del diálogo iniciado con el chavismo, bajo la mirada de EE UU.

Desde la captura de Maduro, se han dado cientos de excarcelaciones, así como la aprobación de una Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida.

Hasta el pasado lunes, la ONG Foro Penal reportaba 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares

El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por EE UU para una transición en Venezuela.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.