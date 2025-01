Venezuela distribuirá carteles de “se busca” contra siete ex presidentes latinoamericanos

Caracas/Venezuela distribuirá en todo el país carteles de “se busca” contra siete ex presidentes latinoamericanos que expresaron su intención de acompañar al líder antichavista Edmundo González Urrutia, en su objetivo de jurar como mandatario el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asegura que tomará posesión del cargo para un tercer sexenio en el poder, informó este miércoles el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

El funcionario ordenó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales distribuir “por todas las calles, puertos y aeropuertos” los carteles contra los ex gobernantes Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá), y Jamil Mahuad (Ecuador).

En los carteles, que mostró durante la transmisión de su programa semanal en el canal estatal VTV, cada uno está señalado como “invasor” y acusado de “conspiración y complicidad en actos terroristas, así como de atentar contra la paz de Venezuela”.

Sostuvo que estas alertas deben difundirse en “todo el territorio nacional, en puertos, aeropuertos, calles, alcabalas, avenidas, porque estos son unos delincuentes”, en referencia a los exmandatarios.

“¿Cómo es eso de que van ustedes a entrar a un país que nadie los ha invitado? Miren, ustedes no entran a Venezuela por una sola razón: no nos da la gana que entren a Venezuela, porque este país es un país soberano, este es un país independiente”, expresó Cabello.

Y agregó: “Ahora, si ustedes quieren venir, aquí los estamos esperando, con mucho gusto los estamos esperando, después no se estén quejando”.

Ya el martes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría oficialista, había declarado personas non gratas a estos ex presidentes, así como a Jorge Quiroga (Bolivia) y Laura Chinchilla (Costa Rica), y pidió que se traten como una “fuerza extranjera que intenta invadir” el país.

Los legisladores repudiaron lo que califican como “nefastas e injerencistas declaraciones de un grupo de fascistas, de la ultraderecha internacional, que expresaron su voluntad de estar presentes en el territorio venezolano el día 10 de enero de 2025 para entorpecer la posesión y debido juramento del presidente constitucional Nicolás Maduro”.

A la par de las acciones diplomáticas, el mandatario venezolano indicó este miércoles que “más” de 150 extranjeros, que calificó de “mercenarios”, han sido detenidos en los últimos meses en el país caribeño –18 más que el martes– donde –aseguró– tenían planes de “poner bombas, atacar y destruir”.

“Ya llevamos más de 150 mercenarios extranjeros, gringos, ucranianos, etcétera”, dijo el jefe de Estado en un acto transmitido por la estatal VTV.

El mandatario detalló que, entre este grupo de extranjeros detenidos en las últimas horas, hay un funcionario del FBI y un alto militar estadounidense, y acusó a un par de colombianos de “sicarios”.

Por su parte, EE UU negó este miércoles estar involucrado en un “complot para derrocar” a Maduro y, según dijo a EFE un portavoz del Departamento de Estado, está “trabajando para recopilar más información” sobre lo ocurrido.

El mandatario, quien el viernes anunció el despliegue de 1.200 efectivos militares con el objetivo de “garantizar la paz” de cara a la toma de posesión de la Presidencia, manifestó que su Gobierno está ejerciendo todas las acciones de “legítima defensa interna y externa”.

Asimismo, Maduro acusó a la líder opositora María Corina Machado, como acostumbra a hacer, de tener “la intención” de “mover grupos de mercenarios para tratar de atacar manifestaciones opositoras de extrema derecha” y pretender “otra vez una emboscada contra su propia gente”.

El mensaje se da después de que la ex diputada reiterara este miércoles el llamado a “toda Venezuela” a participar en la protesta convocada para este jueves. “Todos sabemos que esto se acabó (…), ahora toca concretar la tarea y cada uno tiene su parte, como una orquesta. Mañana (jueves) nos encontramos en los pueblos y ciudades de toda Venezuela (…) y en cientos de ciudades alrededor del mundo”, dijo la ex diputada en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Machado, quien confirmó el martes que saldrá de la clandestinidad y asistirá a la manifestación, expresó que “llegó la hora” del “anhelado” reencuentro y pidió a los venezolanos “serenidad y firmeza” en el reclamo del triunfo que –asegura– pertenece a González Urrutia.

En tanto, el ex candidato opositor reivindicó este miércoles, en un acto con ex presidentes y cancilleres latinoamericanos en Panamá, su triunfo en los comicios presidenciales, y que hay actas que así lo comprueban.

La oposición venezolana asegura que ha reunido el “85% de las actas electorales”, que fueron publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de los comicios, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de “falsos”.

Panamá, país que visitó González Urrutia en una gira por países americanos, recibió este miércoles en “custodia todas” las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó el triunfo a Maduro, no ha publicado actas ni los resultados desglosados de las votaciones, pese a que así lo contempla su propio cronograma.

Finalmente, en la última parada de su recorrido internacional para recabar apoyos, González Urrutia aterrizó este miércoles por la noche en Santo Domingo. Pasadas las 22:00 hora local, el opositor llegó al Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo procedente de Panamá.

Este jueves, el opositor, exiliado en España desde septiembre pasado, será recibido por el jefe de Estado dominicano, Luis Abinader, y miembros de su Gobierno en el Palacio Nacional en Santo Domingo.

Según la Presidencia dominicana, allí tendrá lugar el “Acto de apoyo a la democracia en Venezuela”, en presencia de González Urrutia, Abinader y ocho ex presidentes latinoamericanos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea).

En los últimos días, ha viajado a Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y ahora se encuentra en República Dominicana dentro de una gira por América de cara a este 10 de enero.