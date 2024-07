Venezuela elige entre seguir o no bajo el chavismo en las presidenciales de este domingo

Caracas/La Habana/Los venezolanos, dentro y fuera de su país, eligen este domingo a su presidente para el período 2025-2031, en unas elecciones consideradas determinantes para el futuro de la nación, que decidirán si dar continuidad o poner fin al chavismo, en el poder desde 1999. Desde las primeras horas de la madrugada se reportan largas filas de votantes a las afueras de los centros electorales.

A partir de las 6:00 hora local, cuando abrieron los centros, los venezolanos han comenzado a votar por uno de los diez candidatos que aparecen en la tarjeta electoral, donde destaca el mandatario Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio consecutivo en el poder.

Así luce la boleta utilizada este domingo / Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela

Además del líder chavista, también compite en estos comicios el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quien lidera las encuestas tradicionales e independientes.

Asimismo, se presentan el pastor evangélico Javier Bertucci, el comediante Benjamín Rausseo, los exalcaldes Daniel Ceballos y Claudio Fermín, el exconcejal Antonio Ecarri, los diputados Luis Eduardo Martínez y José Brito y el exrector electoral Enrique Márquez, el más cercano al antichavismo mayoritario.

Desde la noche del sábado, partidos y activistas opositores, así como medios locales, compartieron videos en redes sociales de venezolanos en los alrededores de centros electorales de varias regiones del país, a pocas horas de su apertura.

"Venezolano, ya está por llegar el día de nuestra libertad", así comenzó su mensaje de este sábado la opositora María Corina Machado quien detalló los principales momentos de la jornada y llamó a sus compatriotas a "ignorar todos los mensajes falsos que lance el régimen que busca promover violencia y odio".

"Vamos a mostrarle al mundo entero lo que está pasando en Venezuela: todo un pueblo en la calle votando por su libertad", subrayó Machado, "habremos construido la gesta épica de nuestro pueblo", añadió ante una posible victoria de las fuerzas opositoras sobre el chavismo.

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, los 15.767 centros habilitados para este proceso estarán abiertos "de manera ininterrumpida"

Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), los 15.767 centros habilitados para este proceso estarán abiertos "de manera ininterrumpida" hasta las 18:00 horas para recibir a los más de 21 millones de electores censados, con la posibilidad de extender el horario de cierre en aquellos lugares donde aún haya personas en espera para ejercer su derecho al sufragio.

Para resguardar la seguridad del proceso, más de 388.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los distintos cuerpos de seguridad del Estado están desplegados en el país, que mantiene, además, un "cierre" temporal "para el desplazamiento fronterizo de personas, así como el paso de vehículos", en los accesos con las naciones vecinas, Colombia y Brasil.

Entretanto, en el exterior, podrán participar 69.211 venezolanos, en un total de 104 representaciones diplomáticas y consulares del país caribeño en el mundo, según dijo este sábado a EFE la presidenta de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, Aime Nogal.

De acuerdo con medios locales, el primer venezolano en votar fue un hombre en Canberra, Australia, quien llevaba atada al cuello, como una especie de capa, la bandera tricolor de su país.

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de ex presidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar al país, tras la negativa de las autoridades. De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban ex presidentes y una ex vicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá.

La prensa oficial cubana, por su parte, ha preferido dedicar los titulares de este domingo al cumpleaños 70 de Hugo Chávez

La prensa oficial cubana, por su parte, ha preferido dedicar los titulares de este domingo al cumpleaños 70 de Hugo Chávez, y ha sido más discreta con la cobertura del proceso electoral en el país suramericano. Durante los días previos, los medios controlados por el Partido Comunista de la Isla cuestionaron los sondeos que dan la victoria a la oposición y reafirmaron su apoyo a Maduro.

Por su parte, el empresario Elon Musk pidió este sábado el apoyo para la venezolana María Corina Machado. "Es hora de que el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor. ¡Apoya a María Corina!", indicó Musk en su red social X.

Otras voces de la escena política de América Latina también se han hecho escuchar sobre el tema en las últimas horas. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, le pidió a Venezuela este sábado "garantizar unos comicios en paz y con el pleno acatamiento de los resultados" de las esperadas elecciones presidenciales que el país vecino celebra el domingo.

"En el marco del mayor respeto a los procesos internos de los Estados, desde Colombia instamos a las autoridades competentes a garantizar unos comicios en paz y con el pleno acatamiento de los resultados", dijo Murillo en un video difundido por su despacho.

El canciller colombiano se encuentra en Brasil, donde se reunió con altos funcionarios del Gobierno brasileño para abordar varios asuntos, entre ellos los comicios venezolanos, que son "muy importantes para ambos países y para la región".

"Exhortamos a todos los sectores políticos a convertir esta jornada en una jornada electoral que realmente sirva como cierre de un ciclo y punto de partida de una convivencia pacífica y democrática en la que el diálogo sea la herramienta para tramitar las diferencias", agregó Murillo.