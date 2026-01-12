Confirmadas 53 excarcelaciones de presos políticos de las 116 anunciadas en Venezuela

Roma/ Caracas/La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes de que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara la liberación de 116 personas.

"Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose", indicó JEP en un mensaje en X.

La ONG indicó que estás son las excarcelaciones que ha podido confirmar hasta las 8:20 hora local de este lunes, luego de que el Gobierno informara sobre las más de 100 excarcelaciones, sin publicar una lista con nombres. La oposición mayoritaria ha hablado de 24 liberaciones, mientras que la ONG Foro Penal reporta más de 40.

En otra publicación en X, JEP consideró que "es fundamental" que en este proceso se considere de forma "prioritaria" algunos perfiles que, afirmó, "merecen una atención urgente y con enfoque humanitario".

En este sentido, señaló a "los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables".

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados "continúa siendo muy inferior" a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

"Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias", añadió.

En el pasado, la JEP también ha indicado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno venezolano a veces se incluye a personas que estaban "detenidas por motivos no políticos".

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes, en un comunicado, 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que estas acciones forman parte del seguimiento a la "revisión integral de causas" ordenada por el mandatario Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Venezuela, y que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Este procedimiento de revisión se mantendrá de manera permanente y continua, siempre en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente", afirmó el Ministerio venezolano.

Asimismo, subrayó que las 116 excarcelaciones se suman a las 187 otorgadas durante el mes de diciembre de 2025, aunque en ese entonces no se publicó una lista de los nombres de las personas, por lo que ONG demandaron información precisa al respecto.

Las ONG están monitorizando las cifras. “Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, dijo Foro Penal en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

De la cárcel La Crisálida han sido liberadas un total de nueve mujeres, según la lista de la ONG: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez, Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

Foro Penal ha publicado además en su cuenta de X una fotografía de varias de las mujeres excarceladas de La Crisálida, ubicada en Caracas.

De la prisión El Rodeo 1, también en Caracas, salieron 15 hombres, entre ellos dos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, y uno con doble nacionalidad española y venezolana, Alejandro González de Canales Plaza.

Trentini y Burlò se encuentran bien y esperan en la embajada de Italia en Caracas para poder regresar a su país en las próximas horas, anunció el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

"Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia", declaró Tajani, explicando que "el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma". Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos.

Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro , Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el Gobierno anterior. La primera ministra Giorgia Meloni también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

Trentini, de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, cuando trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion, que se ocupa de personas con discapacidad.

Fue interceptado durante un control de carretera y, tras escanear su pasaporte, inmediatamente detenido y trasladado a Caracas, donde permaneció recluido en la cárcel El Rodeo 1, la prisión para presos políticos sin que se presentasen cargos contra él.

El empresario Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio. La última vez que llamó a casa fue el 9 de noviembre de 2024, tras lo cual su familia perdió contacto con él hasta que descubrieron que se encontraba recluido en una prisión de Caracas.

Burlò había ingresado a Venezuela por vía terrestre desde Colombia y fue arrestado poco después de cruzar la frontera. Las autoridades venezolanas no proporcionaron información clara sobre los motivos de su arresto ni los cargos que se le imputan.

"¡Alberto por fin está libre! ¡Esta es la noticia que llevamos 423 días esperando! Agradecemos a todos los que hicieron posible su liberación, incluso trabajando de forma invisible", declaró la familia Trentini, junto con su abogada, Alessandra Ballerini.

Tajani declaró que "la liberación de Alberto Trentini y Mario Burlò por parte de las autoridades venezolanas fue un gran logro de la diplomacia y también un éxito para el Gobierno italiano, que logró comunicar y comprender el cambio que se ha producido en Venezuela".

"Por lo tanto, agradecemos enormemente la decisión de la presidenta Rodríguez de liberar a nuestros conciudadanos, así que creo que esto es muy positivo para nosotros y que creará una nueva relación entre Italia y Venezuela", agregó Tajani en declaraciones al canal de noticias Rainews24.

Mientras, la primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó: "Acojo con alegría y satisfacción la liberación de nuestros compatriotas Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes se encuentran a salvo en la Embajada de Italia en Caracas. En nombre del Gobierno italiano, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades de Caracas, empezando por la presidenta Rodríguez, por la constructiva cooperación demostrada en los últimos días, y a todas las instituciones y personas en Italia que han trabajado con compromiso y discreción para lograr este importante resultado".

En Venezuela, sin embargo, continúa la frustración por la escasez de excarcelaciones de nacionales, aunque este domingo hubo familiares de presos políticos que dijeron haber podido visitar a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos.

En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras "casi 18 meses" desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral.

"Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observar a través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir", expresó la activista, quien dijo que, como ella, hay "otras personas que entraron hoy por primera vez". Silva afirmó que los presos políticos están "sumamente fortalecidos" y a "la espera de sus liberaciones", y aseguró que su esposo confía en que "esto termine muy pronto".

"Es un Freddy distinto, tenía un año y casi seis meses sin abrazarlo y sin escucharlo", dijo Silva, quien reiteró la denuncia de que el exdiputado "ni siquiera tuvo acceso a la defensa privada" y que "prácticamente estaba en desaparición forzada".

Aseguró que ella y otros familiares seguirán en el centro de detención "haciendo la presión necesaria de manera cívica" para lograr la salida de "todos", a la vez que insistió en su llamado a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, mandataria encargada del país y presidente del Parlamento, respectivamente, a que "cumplan con el compromiso que asumieron" sobre la liberación.

Por su parte, Juan Carlos Lago, padre del capitán del Ejército Juan Carlos Lago Ochoa, dijo que este domingo pudo ver a su hijo por primera vez desde su detención, el 24 de enero de 2025. "Tenía casi un año que no sabía de su paradero. Gracias a la visita programada para el día de hoy, pude verlo, constaté que está en buen estado de salud física y mentalmente", dijo.

El hombre aseguró que hasta ahora le habían negado que se encontraba ahí recluido y que cree que era porque "estaban cumpliendo órdenes". "Con el favor de Dios, Venezuela cambiará. Liberación para todos los presos políticos", exigió Lago.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones ha avanzado a cuentagotas. Hasta el mediodía hora local de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

La PUD llamó a las autoridades a "acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento". La madrugada de este domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste), de 52 años, quien fue detenido el 9 de diciembre por "compartir mensajes críticos" contra el chavismo.

La Fiscalía ha afirmado que el fallecimiento se produjo por un infarto.