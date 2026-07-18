Venezuela supera los 5.000 fallecidos tras el doble terremoto de hace más de tres semanas

Hospital de campaña de Reino Unido este lunes, en Caraballeda (Venezuela), establecido para atender a los damnificados de los terremotos.

El país accede a 346 millones de dólares del FMI para la recuperación tras los sismos

Caracas/La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1.331 réplicas. La más sentida ocurrió el pasado 10 de julio en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000

La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000. El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria –que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final– busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.

Según anunció este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el país ha accedido a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción.

En un comunicado, la mandataria explicó que los fondos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país"

Rodríguez agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por "su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso".

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", agregó.

La jefa de Estado había informado el pasado 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela" en el FMI.

La líder chavista exigió entonces una vez más el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

El pasado 9 de julio, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, explicó en una rueda de prensa que Georgieva y Rodríguez hablaron sobre "el uso del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente".

El llamado tramo de reserva es diferente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo que suponen unos 4.500 millones de dólares, lo que suma una cifra total cercana a los 5.000 millones dólares en activos.

Los activos del tramo de reserva tienen una disposición inmediata para "ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas del desastre" y "es el recurso" que Venezuela "ha indicado querer utilizar", añadió Kozack.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.