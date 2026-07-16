Es la ley de amnistía que impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela, asegura EE UU

“Hay que realizar gestiones en el contexto de la situación para garantizar que, al volver, no sea detenida”

Washington/El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró este miércoles en una audiencia en el Congreso que el Gobierno no va a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

"La postura del Departamento de Estado es clara, no vamos a obstaculizar el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland. El subsecretario respondió así a la pregunta de la congresista republicana Maria Elvira Salazar.

Aunque el objetivo de la audiencia era analizar las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la situación en Venezuela y el caso de María Corina Machado también tuvieron cabida en la sesión en el Congreso.

"Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", aseguró Weiland

El subsecretario insistió en la postura oficial de la Administración de Donald Trump sobre Machado y aseguró que hay que "realizar gestiones en el contexto de la situación en Venezuela para garantizar que, al regresar, no sea detenida".

"Se propuso una ley de amnistía que, lamentablemente tal y como está redactada, sigue impidiendo que María Corina entre en Venezuela sin riesgo de arresto", explicó.

Weiland afirmó que es necesario "empezar conversaciones no solo sobre María Corina sino también sobre los exiliados políticos venezolanos".

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno de Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado que regresara a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio por temor a una crisis política en el país.

Este miércoles, Machado afirmó que va a volver a Venezuela, pero no dio una fecha prevista en ningún momento. Tanto ella como Edmundo González Urrutia se reunieron también ayer con la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar la vía de diálogo que acordó el Parlamento con parte de la oposición.

Ni Machado, ni González Urrutia ni la PUD publicaron información sobre esta reunión

Una fuente cercana a la PUD, que pidió anonimato, dijo a EFE que el encuentro se dio, sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado o si los dirigentes políticos llegaron a algún acuerdo ante este nuevo proceso que empezará formalmente el próximo 1 de agosto. Hasta la publicación de esta nota, ni Machado, ni González Urrutia ni la PUD publicaron información sobre esta reunión.

En la víspera, el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, informó –a través de un comunicado– sobre la convocatoria a este encuentro, que tenía como objetivo "reunir información" sobre la vía de diálogo anunciada y "definir una posición pública al respecto".