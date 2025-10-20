La victoria de Rodrigo Paz abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

Paz destacó que su Gobierno tendrá "las manos extendidas hacia dentro y hacia fuera".

El candidato del Partido Demócrata Cristiano se impuso al ex mandatario Jorge 'Tuto' Quiroga con el 54,61% de los votos frente al 45,39%

La Paz/La victoria de Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) ganó la inédita segunda vuelta presidencial celebrada este domingo al imponerse al ex mandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61% de los votos frente al 45,39%, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86% de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Desde su comando de campaña en la ciudad de La Paz, Rodrigo Paz agradeció el respaldo de los votantes y reconoció el gesto de su rival, Quiroga, quien aceptó los resultados.

"Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos", dijo en su primer mensaje tras conocer los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

El acompañante de fórmula de Paz, Edman Lara, abogado y ex policía de 39 años, celebró desde la ciudad de Santa Cruz el triunfo del binomio y afirmó que "es tiempo de hermandad y reconciliación".

Paz asumirá el poder en un contexto económico adverso, marcado por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el encarecimiento de productos básicos, desafíos que definirán el inicio de su gestión.

En su discurso de victoria, Rodrigo Paz delineó las primeras prioridades de su Gobierno: abrir Bolivia al mundo, reconstruir la confianza interna y encarar una crisis económica que ha golpeado con fuerza a los hogares bolivianos.

"Hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol que perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente en las dos últimas décadas", afirmó, al agradecer los mensajes de felicitación enviados por varios presidentes de la región y el respaldo expresado por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

Paz destacó que su Gobierno tendrá "las manos extendidas hacia dentro y hacia fuera" para trabajar con todos los sectores —sociales, empresariales y parlamentarios— que deseen contribuir a sacar adelante al país.

"La nueva dimensión de Bolivia se construirá con unidad, diálogo y esfuerzo compartido", aseguró.

El presidente saliente Luis Arce felicitó a Paz y aseguró que su Administración está "lista para trabajar en una transición ordenada".

Por su parte, Evo Morales calificó la jornada como una derrota para "los racistas y los que odian a la gente humilde", aunque reiteró que el proceso no fue legítimo porque no pudo participar como candidato tras perder el control del MAS.

El oficialismo, que durante casi veinte años dominó la política boliviana, no logró acceder a la segunda vuelta y apenas mantuvo representación parlamentaria.

Otros líderes políticos, como el empresario y ex candidato Samuel Doria Medina y la ex presidenta interina Jeanine Áñez, saludaron el resultado y expresaron su deseo de que el nuevo ciclo esté guiado por el diálogo, la moderación y la reconstrucción institucional.

El TSE negó este domingo en la noche que el Sirepre haya sufrido alguna "manipulación" o fallas técnicas, como denunciaron algunos sectores que protestan contra el triunfo de Paz.

El organismo afirmó que tras difundirse los resultados preliminares "se identificó la circulación de información falsa sobre la eficiencia y calidad del sistema".

Por lo demás, el ente electoral y las misiones de observación de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacaron que la jornada transcurrió con normalidad.

Varios líderes de América Latina felicitaron al ganador por su triunfo, entre los que no está Cuba, que mantiene silencio a estas horas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que era "un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del ‘socialismo del siglo XXI’".

"Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del ‘socialismo del siglo XXI’ que tanto daño le ha hecho a nuestra región", afirmó Milei en su cuenta de X

"Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado. Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región", señaló el mandatario de Argentina.

Milei finalizó su mensaje deseándole a Paz el "mayor de los éxitos en su gestión" con un "VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!"·.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró que se ponga fin a 20 años de "mala gestión" del país por parte de los gobiernos de izquierda.

"Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país", apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense. "Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente electo Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones", agregó.

Rubio aseguró que "Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional".

El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó al centrista y reafirmó su "compromiso" con el trabajo entre ambos países.

"Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas", escribió Boric en sus redes sociales. Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1978, debido a la reclamación boliviana del acceso soberano al océano Pacífico perdido en una guerra librada a finales del siglo XIX.

Las relaciones se tensaron cuando en 2013 Bolivia llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya su reclamación marítima para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico.

En 2018, la CIJ determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, aunque las autoridades bolivianas entienden que la sentencia no supone un impedimento para que haya un diálogo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que llamó a Paz Pereira para felicitarlo. "Acabo de hablar con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz para felicitarlo por su triunfo, esperando poder estrechar lazos de amistad y cooperación durante su mandato. Felicidades y éxitos !!", escribió Mulino en su cuenta de la red social en X.

El Gobierno de Paraguay también se sumó a las felicitaciones "por la jornada democrática". "Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno electo para fortalecer aun mas las relaciones bilaterales entre Paraguay y Bolivia", señaló la Presidencia paraguaya en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo del América Latina y el Caribe – CAF, Sergio DiazGranados, dijo que espera trabajar de manera coordinada con Paz.

"Celebro la jornada democrática vivida en Bolivia y felicito a @Rodrigo_PazP por su elección como presidente. Desde @AgendaCAF trabajaremos de manera coordinada con su gobierno para impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el desarrollo del país", dijo Diaz Granados en la red social X.