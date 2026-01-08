En una vigilia en Mineápolis, miles de personas rechazan al ICE tras matar de un disparo a una mujer

El gobernador Tim Walz activa a la Guardia Nacional ante posibles disturbios por el tiroteo de un agente que acabó con la vida de la estadounidense Renee Nicole Good

Mineápolis/La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en Mineápolis, tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles, provocó que miles de personas se reunieran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje, mientras la tensión entre las autoridades de Minnesota y la Administración del presidente, Donald Trump, aumenta debido al rechazo local a la versión gubernamental, que sostiene que el agente implicado actuó en defensa propia.

La muerte de Good impactó a la ciudad que en 2020 sufrió la muerte de George Floyd a manos de un policía en una calle ubicada a menos de una milla de distancia donde ahora la mujer, de 37 años, murió en un hecho que sigue sin esclarecerse.

Con rosas blancas, claveles, candelas, cartas escritas a mano y una cruz de madera, miles de ciudadanos se unieron a los vecinos y familiares de Renee Nicole Good para despedirla en el lugar donde perdió la vida, tras ser impactada por disparos de un agente de ICE, durante un operativo que sigue bajo investigación.

La ahora fallecida, vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó a un hijo de 6 años, según diversos medios estadounidenses

La familia de Good, junto a algunos de sus vecinos, la han descrito como una mujer "amorosa" y "amable". La ahora fallecida, vivía en la ciudad junto a su pareja y dejó a un hijo de 6 años, según diversos medios estadounidenses.

Una de las vecinas de Good, entrevistada por el medio local The Minnesota Star Tribune dijo que era querida en la comunidad y en la conmoción del trágico suceso pidió a las autoridades la retirada de los agentes de ICE de la ciudad.

Una serie de vídeos del momento en el que Good, a bordo de su camioneta Honda Pilot, discute con agentes de ICE se viralizó en redes, los federales le exigen que se baje del vehículo, ella intenta dar marcha y uno de ellos forcejea la puerta, posteriormente un agente que se encontraba al frente dispara en repetidas ocasiones, y el auto se estrella pocos metros al frente en un poste de luz con la mujer fallecida adentro.

El presidente Trump culpó a Good del suceso asegurando que era una "revoltosa" y que había alterado el operativo de los agentes. Además, el mandatario aseguró que había atropellado al federal que le disparó, sin embargo ese extremo no se visualiza en ninguno de los vídeos que se ha compartido del suceso.

La postura de Trump, que fue respaldada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, quien dijo que el agente actuó "en defensa propia" y que se encontraba estable y fuera del hospital, fue rechazada por las autoridades de Minnesota. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de "basura" la versión de la Administración.

"Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", sostuvo el alcalde en una rueda de prensa en la que se mostró indignado. "Tengo un mensaje para el ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí", exclamó Frey.

"Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura"

El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, expuso que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley", pues "estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes".

La muerte de Good ha traído de vuelta a la palestra la ríspida relación entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, ex candidato vicepresidencial en 2024, y Trump, quienes han protagonizado una confrontación por la presencia de ICE en el estado, lo cual el gobernador ha calificado como un "acto de guerra" en meses pasados.

La tensión se ha profundizado por la política de Trump hacia la comunidad somalí, la más numerosa en el estado con cerca de 84.000 personas, la mayoría de ellas ciudadanos o residentes legales.

El gobierno federal ha terminado protecciones como el Estatus de Protección Temporal para somalíes y ha vinculado a la comunidad con investigaciones de fraude, acusaciones que Walz rechazó como “viles” y discriminatorias, defendiendo que estas medidas estigmatizan a poblaciones enteras.

En este contexto, el gobernador Walz activó una emergencia y pidió a la Guardia Nacional del estado "estar lista" para afrontar "la agitación civil".

"Tenemos cerca de 7.500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado"

"Tenemos cerca de 7.500 tropas en nuestros sitios de entrenamiento a lo largo del estado. Lo que sucede es que le das a la Guardia Nacional una orden de advertencia, lo que es un aviso de que algo podría ocurrir", acotó.

Walz también ha denunciado públicamente las operaciones federales como un "espectáculo mediático" y ha pedido respeto por las jurisdicciones locales, mientras que Trump ha aumentado su retórica sobre el estado y su liderazgo, responsabilizándolo de problemas de inmigración y fraude.

Entre el último semestre de 2025 y enero presente, ICE ha desplegado a más de 2.000 agentes en Minnesota y reportado más de 400 arrestos, de acuerdo con datos oficiales.