Xi pide a EE UU ser "socios y no rivales" y Trump augura un "futuro fantástico juntos"

El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump este jueves ante el Gran Palacio del Pueblo.

Los principales empresarios estadounidenses estuvieron presentes en la cumbre, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales

Pekín/El presidente chino, Xi Jinping, abrió la primera reunión en Pekín con su homólogo Donald Trump pidiendo a Estados Unidos "ser socios y no rivales", mientras que el mandatario estadounidense confió que ambos gigantes tendrán un "futuro fantástico juntos".

"Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era", apuntó Xi tras recibir con honores militares a Trump y a su gabinete en el Gran Palacio de Pueblo de Pekín y dar comienzo a la primera ronda de diálogo entre ambas delegaciones.

Xi subrayó en sus declaraciones iniciales que "los intereses comunes de China y EE UU superan sus diferencias", al comienzo de la reunión entre ambos.

"Debemos ser socios, no rivales; alcanzar el éxito juntos, buscar la prosperidad común y forjar un camino correcto para que las grandes potencias se relacionen en esta nueva era"

El chino también felicitó a Trump por el 250.º aniversario de la independencia del país, que se celebra este año, y le recordó que esta es la primera vez en nueve años que visita la ciudad, tras la cumbre que ambos mantuvieron en 2017.

Trump, que pasó revista a las tropas junto con Xi en las escalinatas del monumental palacio, frente a la explanada de la plaza de Tiananmen, dijo que fue un "honor como pocas veces se han visto" y apuntó a la recepción de un grupo de niños que saltaron y ondearon banderas de ambos países ante los dos líderes: "los niños fueron espectaculares".

El mandatario estadounidense, que estuvo flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y su embajador en China, David Perdue, dijo que Xi es "un gran líder" y que se siente honrado de ser su "amigo".

"Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo. Y cuando teníamos un problema lo resolvíamos muy rápido y por eso vamos a tener un fantástico futuro juntos", reiteró Trump.

El primer comunicado emitido sobre la reunión desde la Casa Blanca afirma que ambos coincidieron en que Irán no puede tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin que se cobre por derechos de paso.

"Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso", indicó el comunicado.

"Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto. Tú me llamas; yo te llamo"

Según la Casa Blanca, en el encuentro Xi "expresó su interés" en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China al petróleo proveniente del Golfo Pérsico.

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a "expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria", apuntó la Casa Blanca.

Con la grandilocuencia que acostumbra, Trump dijo que esta será probablemente la mayor cumbre de la historia y destacó la importancia de venir acompañado de los principales líderes empresariales de su país.

Trump llegó a la cita a las 10:01 hora local y ambos líderes se estrecharon la mano durante varios segundos, en un saludo prolongado pero contenido, sin gestos bruscos por parte de Trump, antes de saludar a las respectivas delegaciones.

Tras varias salvas de cañones y saludos militares, Trump y Xi intercambiaron una breves palabras a los pies del Gran Palacio de Pueblo, mientras el líder chino parecía explicarle algunos lugares clave de la imponente plaza de Tiananmen.

Trump llegó acompañado por gran parte de su gabinete, incluidos Rubio –sancionado por China– y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; en la delegación china figuraban, entre otros, Cai Qi, miembro del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante); el ministro de Exteriores, Wang Yi, y el titular de Comercio, Wang Wentao.

Los directivos de los gigantes empresariales que viajaron Trump, en su visita a China, estuvieron presentes este jueves en la cumbre, algo inusual en este tipo de diálogos bilaterales.

En imágenes difundidas por la televisión estatal china CCTV, puede verse al grupo de empresarios, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo.

Entre el grupo de empresarios figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, que accedieron al salón del Gran Palacio del Pueblo

La agencia estatal Xinhua informó de que, durante el encuentro, el presidente chino trasladó a los empresarios estadounidenses que acompañan al mandatario republicano que las compañías de EE UU han participado "profundamente" en el proceso de reforma y apertura de China y afirmó que la puerta del país "solo se abrirá cada vez más".

Trump afirmó por su parte, de acuerdo al medio oficialista chino Diario del Pueblo, que había llevado a Pekín a representantes "destacados" del sector empresarial estadounidense y explicó que había rechazado la presencia de ejecutivos de segundo nivel porque quería contar únicamente con los máximos responsables de las compañías invitadas, algo que, aseguró, reflejaba el "respeto" de las empresas hacia China y Xi.

Posteriormente se vio a los directivos abandonar el edificio, corazón del poder político en China y situado a un costado de la Plaza de Tiananmén, para subirse al autobús que emplean en sus desplazamientos por la capital china.

"Maravilloso, muchas cosas buenas", dijo Elon Musk en respuesta a los reporteros que esperaban afuera y que les preguntaron cómo había ido la reunión.

Mientras, el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones "fueron bien" y que "Xi y el presidente Trump fueron increíbles", en tanto Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de la paz seguido de un pulgar en alto.

La delegación empresarial que acompaña a Trump incluye asimismo a responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta o Goldman Sachs

La delegación empresarial que acompaña a Trump incluye asimismo a responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta o Goldman Sachs, lo que indica el marcado carácter económico y comercial de una visita en la que también están sobre la mesa la guerra en Ucrania y la cuestión taiwanesa.

La situación en la península coreana sigue siendo además un asunto habitual en los contactos entre Pekín y Washington, dado el papel de China como principal aliado político y socioeconómico de Corea del Norte.

Los dos líderes acordaron además, según Xinhua, apoyarse mutuamente en la organización de la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, y de la cumbre del G20, que se celebrará el 14 y 15 de diciembre en Miami.