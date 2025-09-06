Zelenski denuncia que solo en una semana Rusia lanzó 1.300 drones y 900 bombas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una imagen de archivo.

Rusia derriba 34 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y el mar Negro

Berlín/Moscú/El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta cincuenta misiles contra el país, pese a afirmar en público que está dispuesto a buscar el fin de la guerra.

En un mensaje en la red social X, Zelenski dijo que anoche, la infraestructura civil volvió a ser atacada por Rusia y que en total durante la primera semana de este mes los rusos atacaron las regiones de Cherníguiv, Járkov, Odesa, Jersón, Kiev, Zaporiyia, Dnipró, Kirovogrado, Jmelnitski, Zhitómir, Volinia, Ivano-Frankivsk, Rivne y Leópolis.

"Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania", sentenció. "Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida: frente a los ataques y la destrucción, frente al desprecio por los esfuerzos diplomáticos y el diálogo civilizado".

Donald Trump "tiene toda la razón" cuando afirma que se necesitan restricciones efectivas al comercio de petróleo y gas ruso

Indicó que el presidente de EE UU, Donald Trump, "tiene toda la razón" cuando afirma que se necesitan restricciones efectivas al comercio de petróleo y gas ruso para que la diplomacia vuelva a encarrilarse.

"Debemos reforzar la presión de las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no puedan repetirse en el futuro. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales",dijo sobre las negociaciones que mantiene con sus socios occidentales para un nuevo paquete de sanciones y el apoyo posterior a un alto el fuego para velar por su cumplimiento.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 34 drones ucranianos sobre cinco regiones del país y las aguas del mar Negro, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Desde las 23:00 de la pasada noche hasta las 7:00 del 6 de septiembre los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 34 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense, publicado en Telegram.

"No puedo ir a Moscú cuando mi país está a diario bajo ataque de misiles. No puedo ir a la capital de este terrorista"

Según el mando militar ruso, los aparatos no tripulados fueron abatidos sobre las regiones de Smolensk (ocho), Briansk (cinco), Bélgorod (tres), Krasnodar (tres) y Kaluga (uno).

Los catorce drones restantes fueron derribados sobre las aguas del mar Negro.

Este viernes, el presidente ruso, Vladímir Putin, invitó a su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que éste ya ha rechazado.

"No puedo ir a Moscú cuando mi país está a diario bajo ataque de misiles. No puedo ir a la capital de este terrorista", recalcó el mandatario ucraniano, en referencia al jefe del Kremlin, una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ABC.