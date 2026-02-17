Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

Kiev/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada contra Ucrania, que ha tenido lugar horas antes de que empiece en Ginebra una nueva ronda de negociaciones de paz, y ha insistido en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.

"Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas", escribió Zelenski en sus redes sociales.

Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.

Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles

"Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el máximo daño posible a nuestro sector energético", dijo el presidente ucraniano, que explicó que decenas de miles de personas se han quedado sin suministro de agua y electricidad en Odesa como consecuencia del impacto de drones en infraestructura energética.

Además, dijo el presidente, varios edificios e infraestructura ferroviaria también sufrieron daños.

Zelenski volvió a advertir que no se llegará a un acuerdo si no se castiga a Moscú por este tipo de acciones.

"Para que la paz sea real y justa hay que actuar contra la única fuente de la agresión, porque es Moscú quien continúa las matanzas, los ataques masivos", cerró su mensaje el jefe del Estado ucraniano.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, por su parte, ha acusado a Rusia de despreciar los esfuerzos de paz que lidera EE UU.

“Hasta este punto desprecia Rusia los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la siguiente ronda de conversaciones en Ginebra”, escribió en X Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana dijo también que "Moscú sólo entiende el lenguaje de la presión", y afirmó que el Kremlin "no se tomará en serio la diplomacia si esta no está respaldada por la fuerza".

Sibiga volvió a reclamar a la comunidad internacional nuevas medidas sancionatorias a Rusia.

"El bloqueo de la flota fantasma. La prohibición de servicios marítimos. Prohibición de entrada a todos los participantes en la agresión rusa", escribió el ministro.

Ucrania pide a Europa y EE UU más contundencia a la hora de actuar contra la llamada flota fantasma rusa, barcos que navegan con bandera de otros países para burlar las sanciones en vigor y poder exportar petróleo a precios que superan el tope mínimo impuesto por el G7.

Además, Kiev aspira a que la UE prohíba a los soldados rusos y a sus familias entrar en su territorio, una medida que espera que desincentive el alistamiento en las fuerzas armadas de Rusia.

Rusia ha lanzado desde el comienzo del año numerosos ataques masivos contra el sistema energético ucraniano que han dejado en este invierno sin luz, calefacción y agua corriente durante días a millones de ucranianos.

Este último ataque tuvo lugar justo antes de que empezara en Ginebra la tercera ronda de contactos trilaterales entre EE UU, Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra

Este último ataque tuvo lugar justo antes de que empezara en Ginebra la tercera ronda de contactos trilaterales entre EE UU, Rusia y Ucrania para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este fin de semana que uno de los temas a tratar en las reuniones entre este martes y miércoles es la posibilidad de que se declare una tregua en los ataques a la energía como la que el Kremlin declaró unilateralmente a petición de Washington el pasado 30 de enero.

Rusia mantuvo esa tregua –a la que se unió de inmediato Ucrania– durante sólo cuatro días.