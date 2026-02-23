Zelenski dice que Putin ha empezado la III Guerra Mundial

Zelenski insistió en que esto no solo es una cuestión de territorio, sino que implicaría debilitar sus posiciones.

Kiev / Londres/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, considera que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha empezado la III Guerra Mundial y que la única respuesta ante esto es una presión militar y económica para obligarlo a retirarse de Ucrania.

"Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo... Rusia quiere imponer al mundo un estilo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido", dijo Zelenski en una entrevista con la BBC divulgada este lunes cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente ucraniano expresó su rechazo a pagar el precio de un alto el fuego exigido por Putin, que implica retirarse de un territorio estratégico que Rusia no ha logrado capturar a pesar del sacrificio de decenas de miles de soldados.

Rechazó la exigencia de Rusia para que Ucrania entregue el 20% de la región oriental de Donetsk, así como más territorio en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.

Zelenski insistió en que esto no solo es una cuestión de territorio, sino que implicaría debilitar sus posiciones, "abandonar a cientos de miles de nuestros habitantes. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría a nuestra sociedad."

Agregó, además, que la entrega de territorio a Putin podría satisfacer al presidente ruso por un tiempo, pero que, "una vez que se recupere, nuestros aliados europeos dicen que podría tardar de tres a cinco años. En mi opinión, podría recuperarse en no más de un par de años. ¿Adónde irá después? No lo sabemos, pero que querría continuar (la guerra) es un hecho."

Zelenski, que recalcó que no es un dictador y que no fue él quien empezó la guerra, insistió en que detener a Putin es una victoria para todo el mundo porque no se detendrá ante Ucrania.

Mientras, el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, anunció nuevas interrupciones de los suministros de electricidad, agua y calefacción en la capital regional y localidades circundantes tras un ataque con drones y misiles ucranianos.

Gladkov denunció esta mañana en su canal de Telegram que tras ataques con drones y misiles ucranianos contra la región "quedó dañada infraestructura estratégica", por lo que los especialistas se vieron obligados a "trabajar toda la noche para restablecer la calefacción y la luz en edificios residenciales".

El gobernador de Bélgorod, uno de los más transparentes en relación con los constantes ataques ucranianos que sufre dicha región fronteriza, aprovechó para felicitar a sus ciudadanos en el Día del Defensor de la Patria y pedir resiliencia.

"Y no nos rendimos, a pesar de la constante amenaza a nuestras propias vidas y a las de nuestros seres queridos, nuestra familia y amigos", escribió Gladkov.

El 18 de febrero la infraestructura de la capital de Bélgorod ya sufrió grandes daños, lo que provocó un apagón parcial. Según medios independientes Ucrania había atacado entonces una subestación eléctrica en las instalaciones de la Central Térmica de Bélgorod.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso señaló que las defensas antiaéreas habían derribado 152 drones ucranianos, 65 de ellos fueron abatidos en Bélgorod.

Medios locales también informaron del incendio de una estación de bombeo en Tatarstán, a un millar de kilómetros al este de Moscú. La instalación, perteneciente a la petrolera Transneft, cerca de la ciudad de Almétievsk, se incendió por un ataque con drones ucranianos la pasada madrugada, informó el canal de Telegram Exlienova+, que mostró imágenes del incidente.

Según las autoridades locales, que no especificaron qué infraestructura ardió, se produjo un incendio a causa de la caída de drones derribados.

No se registraron víctimas mortales ni heridos en el ataque, que tiene lugar un día antes del cuarto aniversario del inicio de la guerra.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que durante la pasada noche derribaron 152 drones ucranianos, la mayoría en las regiones de Bélgorod (65), Sarátov (35) y la península ucraniana de Crimea (16), anexionada por Rusia en 2014.

También fueron abatidos ocho drones en la región de Vorónezh, otros ocho en Rostov, cuatro en Krasnodar, tres en Volgogrado, tres en Tatarstán, dos en Kursk, dos en Lípetsk, uno en Tula y otro en Tver y otros cuatro drones fueron interceptados sobrevolando el mar de Azov.

El Financial Times revela este lunes que Irán ha llegado a un acuerdo secreto con Rusia para la adquisición de misiles portátiles por 500 millones de euros, lo que se considera el mayor esfuerzo iraní por reconstruir sus defensas aéreas destruidas durante la guerra del año pasado con Israel.

El acuerdo, firmado en Moscú en diciembre, compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336 en un plazo de tres años, según documentos rusos filtrados a los que el FT dice que tuvo acceso.

El Verba, uno de los sistemas de defensa aérea más modernos de Rusia, es un misil portátil guiado por infrarrojos, capaz de alcanzar misiles de crucero, aeronaves de vuelo bajo y drones.

El diario agrega que, operado por pequeños equipos móviles, permite a las fuerzas terrestres crear rápidamente defensas dispersas sin depender de instalaciones de radar fijas.

Los detalles filtrados del acuerdo entre Irán y Rusia salieron a la luz cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ha desplegado una fuerza militar en Oriente Medio y ha amenazando a Teherán con ataques a menos que acepte restricciones a su programa nuclear.

Según añade el FT, en virtud del contrato Verba, las entregas están programadas en tres tramos, entre 2027 y 2029.

Teherán solicitó formalmente los sistemas en julio pasado, según un contrato al que tuvo acceso el FT, días después del final del conflicto de 12 días en el que EE UU se unió a Israel en los ataques contra las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

Durante esa intervención, la red integrada de defensa aérea de Irán sufrió un grave deterioro, lo que permitió a la fuerza aérea israelí establecer y mantener rápidamente la superioridad aérea sobre amplias zonas del país.

El nuevo acuerdo de Verba con Rusia fue negociado entre Rosoboronexport, la agencia estatal de exportación de armas del Kremlin, y el representante en Moscú del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, conocido como MODAFL.