Zelenski subraya en el día de la bandera que no entregará su tierra al ocupante

Berlín/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprovechó este viernes la celebración del Día de la Bandera para enviar un mensaje de resistencia a sus compatriotas dentro y fuera de las zonas ocupadas. “Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania (…) no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, afirmó en su cuenta de X.

El mandatario subrayó el valor simbólico de la enseña nacional, que acompaña tanto a los prisioneros liberados como a los combatientes en el frente. “Cuando ven los colores ucranianos comprenden que el mal ha terminado”, dijo en referencia a los rehenes rescatados de manos rusas. Añadió que los soldados defienden no solo ciudades como Vovchansk o Dobropillia, sino “toda nuestra Ucrania”, arriesgando la vida por el derecho de existencia del Estado.

Solo en la región de Zaporiya se registraron 448 agresiones contra 17 asentamientos

Mientras el presidente lanzaba este mensaje de firmeza, las autoridades locales reportaban una nueva oleada de ataques rusos. Solo en la región de Zaporiya se registraron 448 agresiones contra 17 asentamientos, que incluyeron bombardeos con artillería, drones y misiles, según informó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov. Los ataques dejaron 37 informes de destrucción en viviendas, edificios agrícolas e infraestructuras civiles.

Este 22 de agosto resultaron heridos 16 civiles tras una ofensiva contra barrios residenciales

En Jersón, la administración militar denunció que el 22 de agosto resultaron heridos 16 civiles tras una ofensiva contra barrios residenciales. Once casas particulares sufrieron daños, además de un oleoducto, un garaje privado y varios automóviles. En la capital, Kyiv, se declaró una alerta aérea de 32 minutos por la amenaza de drones, mientras en la región de Donetsk se reportaron ataques nocturnos en Konotip y Kramatorsk, con tres personas heridas.

El contraste entre el discurso de Zelenski y los informes de nuevas agresiones refleja la dualidad del momento: un país que celebra sus símbolos y su resistencia al mismo tiempo que afronta un aumento de la violencia militar rusa en varios frentes.